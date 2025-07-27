"Выбили врага": ВСУ провели штурм и освободили земли в Запорожской области (карты)

Силам обороны удалось продвинуться в Запорожской области. В 210-м отдельном штурмовом полку ВСУ заявили, что провели операцию без единой потери со своей стороны.

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Пресс-служба отметила, что штурмовые действия были тщательно спланированы. Об этом известно из публикации в Facebook от 27 июля.

"Выбили врага и заняли позиции, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения. Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков", — сообщили в 219 ОШП.

Пресс-служба отметила, что бойцам удалось деоккупировать территории без единой потери со своей стороны. В полку пообещали предоставить видеоподтверждение "вскоре".

Что говорит командование

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорилось, что на Гуляйпольском направлении вражеской активности в течение суток не фиксировали. На Ореховском направлении защитники отбили одну атаку, бой шел в районе населенного пункта Каменское.

Ситуация на Гуляйпольском направлении на карте Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Ситуация на Ореховском направлении на карте Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

О продвижении украинских сил в Запорожской области командование пока не заявляло.

Напомним, 27 июля OSINT-аналитики сообщили о продвижении ВС РФ в Днепропетровской области. Оккупанты якобы захватили села Дачное и Малиевка, но Генштаб вообще отрицает присутствие врага в регионе.

Аналитики DeepState в ночь на 27 июля проинформировали о продвижении оккупантов в Донецкой и Харьковской областях. В то же время представитель 79 ОДШБр Орест Дрималовский рассказал, что враг пытается накопиться в лесополосах на границе двух регионов.