"У них більше здоров'я та ресурсів": білоруський доброволець закликав знизити мобілізаційний вік до 18 років

На думку військового з Білорусі, 18-річні мають більше фізичних можливостей і мотивації. Саме тому саме їх слід першими готувати до служби.

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Мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 18 років. Таку пропозицію озвучив білоруський доброволець Ігор Янков із позивним "Янкі" в інтерв’ю BIHUS.info.

Доброволець вважає, що саме молоді хлопці, яким 18 років, мають стати пріоритетними для підготовки до війни. За його словами, їхній фізичний стан і психологічна гнучкість дозволяють ефективніше адаптуватися до бойових умов.

"Тут немає ніякого радикалізму, тут все просто. У 18-річних більше здоров’я, ресурсу тіла, вони швидко засвоюють. Вони молоді усі, більш злі — це ідеальний вік", — заявив Ігор Янков.

Зазначимо, що жінок не призивають примусово — вони можуть служити лише за власним бажанням.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у хлопців, яким цього року виповнюється 17 років, є час до кінця липня, щоб стати на облік. Для цього потрібно підтвердити свої дані онлайн та завітати у ТЦК фізично з папкою документів. При цьому у військкоматі наголосили, що взяття на облік не прирівнюється до призову. Це робиться, щоб визначити наявний людський потенціал, встановити освітній рівень українців і вивчити їхні особисті якості.

Фокус також писав, що відмова від мобілізації можлива за наявності передбачених законом підстав для відстрочки або оформленого бронювання, пояснила адвокатка Катерина Аніщенко з юридичної компанії Riyako&Partners.