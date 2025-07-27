"У них больше здоровья и ресурсов": белорусский доброволец призвал снизить мобилизационный возраст до 18 лет

По мнению военного из Беларуси, 18-летние имеют больше физических возможностей и мотивации. Именно поэтому именно их следует первыми готовить к службе.

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Мобилизационный возраст в Украине следует снизить до 18 лет. Такое предложение озвучил белорусский доброволец Игорь Янков с позывным "Янки" в интервью BIHUS.info.

Доброволец считает, что именно молодые ребята, которым 18 лет, должны стать приоритетными для подготовки к войне. По его словам, их физическое состояние и психологическая гибкость позволяют эффективнее адаптироваться к боевым условиям.

"Здесь нет никакого радикализма, здесь все просто. У 18-летних больше здоровья, ресурса тела, они быстро усваивают. Они молодые все, более злые — это идеальный возраст", — заявил Игорь Янков.

Отметим, что женщин не призывают принудительно — они могут служить только по собственному желанию.

Мобилизация в Украине

Напомним, у ребят, которым в этом году исполняется 17 лет, есть время до конца июля, чтобы стать на учет. Для этого нужно подтвердить свои данные онлайн и посетить ТЦК физически с папкой документов. При этом в военкомате отметили, что постановка на учет не приравнивается к призыву. Это делается, чтобы определить имеющийся человеческий потенциал, установить образовательный уровень украинцев и изучить их личные качества.

Фокус также писал, что отказ от мобилизации возможен при наличии предусмотренных законом оснований для отсрочки или оформленного бронирования, пояснила адвокат Екатерина Анищенко из юридической компании Riyako&Partners.