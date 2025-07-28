Повний розгром: бійці ЗСУ відбили масований штурм на Сіверському напрямку (відео)

На півночі Донецької області російські війська здійснили масштабну спробу штурму позицій 54-ї окремої механізованої та 81-ї окремої аеромобільної бригад Збройних сил України, залучивши загалом 71 одиницю техніки.

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Спроби противника атакувати на цій ділянці фронту закінчилися розгромом росіян. Злагоджені дії українських військових зірвали наступ і призвели до важких втрат ворога як у техніці, так і в живій силі. Відповідне відео опубліковано 27 липня на каналі "Мілітарного".

Кадри розгрому ЗС РФ на Сіверському напрямку

На кадрах зафіксовано, як російська бронетехніка просувається в зону бойових дій, де потрапляє під масований вогонь і удари дронів.

У наступі брали участь шість танків, три бронетранспортери, шість тягачів МТ-ЛБ, броньована ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ), а також 12 автомобілів, два мотовсюдиходи та 41 мотоцикл.

За даними української сторони, втрати російських військ у районі відповідальності 81-ї бригади становили 13 загиблих і 22 поранених. У секторі, де оборону утримувала 54-та бригада, ліквідовано 35 військовослужбовців РФ, ще 47 дістали поранення.

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З усієї техніки, залученої в атаці, вціліли тільки одна БРЕМ, одна МТ-ЛБ і один автомобіль. Решта машин були або знищені вогнем артилерії та дронів, або кинуті екіпажами.

Як зазначили в "Мілітарному", українські сили використовували цілий комплекс засобів: від мінування маршрутів і точної роботи артилерії до застосування дронів-операторів вогню та ударних FPV-дронів.

Обстановка на Сіверському напрямку

За інформацією генштабу ЗСУ за минулу добу на Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили дев'ять атак ЗС РФ поблизу Серебрянки, Верхньокам'янського, Григорівки і в напрямку Сіверська.

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, за останній тиждень противник не зміг змінити лінію бойового зіткнення. Незначні зміни було зафіксовано на південь від Серебрянки та Григорівки, а також на захід від Верхньокам'янського, де збільшилася "сіра зона".

Нагадаємо, Сили оборони підтвердили звільнення населеного пункту Кіндратівка Сумської області. 27 липня стало відомо, що в селі вже проводяться стабілізаційні заходи.

За інформацією аналітиків DeepState, російські війська 27 липня зуміли просунутися біля Попового Яру, а також у Зеленому Гаю, біля Піддубного та Андріївки-Клевцового.