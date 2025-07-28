Полный разгром: бойцы ВСУ отбили массированный штурм на Северском направлении (видео)

На севере Донецкой области российские войска предприняли масштабную попытку штурма позиций 54-й отдельной механизированной и 81-й отдельной аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, задействовав в общей сложности 71 единицу техники.

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Попытки противника атаковать на данном участке фронта закончились разгромом россиян. Слаженные действия украинских военных сорвали наступление и привели к тяжелым потерям неприятеля как в технике, так и в живой силе. Соответствующее видео опубликовано 27 июля на канале “Милитарного”.

Кадры разгрома ВС РФ на Северском направлении

На кадрах зафиксировано, как российская бронетехника продвигается в зону боевых действий, где попадает под массированный огонь и удары дронов.

В наступлении участвовали шесть танков, три бронетранспортера, шесть тягачей МТ-ЛБ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), а также 12 автомобилей, два мотовездехода и 41 мотоцикл.

По данным украинской стороны, потери российских войск в районе ответственности 81-й бригады составили 13 погибших и 22 раненых. В секторе, где оборону удерживала 54-я бригада, ликвидировано 35 военнослужащих РФ, еще 47 получили ранения.

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Из всей техники, задействованной в атаке, уцелели только одна БРЭМ, одна МТ-ЛБ и один автомобиль. Остальные машины были либо уничтожены огнем артиллерии и дронов, либо брошены экипажами.

Как отметили в “Милитарном”, украинские силы использовали целый комплекс средств: от минирования маршрутов и точной работы артиллерии до применения дронов-операторов огня и ударных FPV-дронов.

Обстановка на Северском направлении

По информации генштаба ВСУ за минувшие сутки на Северском направлении украинские защитники успешно остановили девять атак ВС РФ вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григоровки и в направлении Северска.

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, за последнюю неделю противник не смог изменить линию боевого соприкосновения. Незначительные изменения были зафиксированы южнее Серебрянки и Григоровки, а также западнее Верхнекаменского, где увеличилась “серая зона”.

Напомним, Силы обороны подтвердили освобождение населенного пункта Кондратовка Сумской области. 27 июля стало известно, что в селе уже проводятся стабилизационные мероприятия.

По информации аналитиков DeepState, российские войска 27 июля сумели продвинуться возле Попового Яра, а также в Зеленом Гаю, возле Поддубного и Андреевки-Клевцово.