Може стріляти, коли заманеться: ВПС США відмовляються від популярного пістолета Sig M18

"Паузу" на використання пістолета запровадили після того, як постріл з пістолета з незрозумілих причин вбив льотчика Брейдена Лована, військовослужбовця 90-ї ескадрильї Сил безпеки.

Related video

В підрозділах ВПС США запроваджють обмеження щодо пістолета Sig M18. Все через те, що він може робити постріли навіть без натискання спускового гачка. Про це пише видання The War Zone.

Окремі підрозділи Повітряного бойового командування ВПС США обмежили використання Sig Sauer M18 після нещодавнього фатального інциденту. Це відбулося після рішення Глобального ударного командування ВПС (AFGSC) запровадити безстрокову "паузу" у використанні M18 на рівні всього командування після смерті льотчика на авіабазі FE Warren у Вайомінгу.

Пістолет M18, угорі ліворуч, разом із повнорозмірним M17, унизу праворуч. Армія США .

Сімейство пістолетів Sig P320, до якого входить M18, звинувачують у тому, що ці пістолети можуть стріляти без натискання на спусковий гачок, що, на думку компанії, є неможливим.

"Паузу" на використання пістолета запровадили після того, як постріл з пістолета з незрозумілих причин вбив льотчика Брейдена Лована, військовослужбовця 90-ї ескадрильї Сил безпеки на базі Ф.Е. Воррен, 20 липня. Пістолет вистрілив після того, як Лован поклав M18 у кобурі на стіл і той зненацька вистрелив.

Все це сталося приблизно через два тижні після публічного оприлюднення звіту ФБР, який викликав нові занепокоєння щодо безпеки серії P320 на основі дослідження поліцейського варіанту M18, що належить поліції штату Мічиган (MSP), з якого минулого року стався "самовільний постріл".

Військовослужбовець ВМС США стріляє з M18 під час тренувань. Фото:USN

Компанія-виробник Sig спростувала висновки цього звіту. Компанія Sig роками категорично наполягала на тому, що пістолети серії P320 не можуть стріляти без натискання на спусковий гачок. У минулому також були проблеми з безпекою падіння, які, за словами Sig, вдалося виправити шляхом змін у конструкції пістолета.

Як пише видання, побоювання щодо можливості стрільби з пістолетів P320 без натискання на курок не є новими, оскільки протягом багатьох років було зареєстровано десятки інших інцидентів, зокрема у військових США.

Повні наслідки для P320 та Sig з огляду на цю низку нещодавніх подій та спростувань компанії ще належить з'ясувати. Офіційні результати розслідування інциденту на базі FE Warren, яке проводиться ВПС, стануть особливо важливим фактором.

Тим часом, принаймні тимчасові обмеження на використання пістолетів M18 у ВПС вже почали поширюватися за межі AFGSC.

Нагадаємо, що японська влада зіткнулася з незвичайною проблемою — терміновим відкликанням близько 16 тисяч дитячих пістолетів. Виявилося, що іграшки стріляють справжніми патронами.

Також раніше повідомлялсоя, що у школі Львова учні влаштували стрілянину з пневматичного пістолета. Один із них тримав книгу біля попереку, а інший стріляв.