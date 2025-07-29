Может стрелять, когда захочется: ВВС США отказываются от популярного пистолета Sig M18

"Паузу" на использование пистолета ввели после того, как выстрел из пистолета по непонятным причинам убил летчика Брейдена Лована, военнослужащего 90-й эскадрильи Сил безопасности.

Related video

В подразделениях ВВС США вводят ограничения в отношении пистолета Sig M18. Все из-за того, что он может делать выстрелы даже без нажатия спускового крючка. Об этом пишет издание The War Zone.

Отдельные подразделения Воздушного боевого командования ВВС США ограничили использование Sig Sauer M18 после недавнего рокового инцидента. Это произошло после решения Глобального ударного командования ВВС (AFGSC) ввести бессрочную "паузу" в использовании M18 на уровне всего командования после смерти летчика на авиабазе FE Warren в Вайоминге.

Пистолет M18, вверху слева, вместе с полноразмерным M17, внизу справа. Армия США.

Семейство пистолетов Sig P320, в которое входит M18, обвиняют в том, что эти пистолеты могут стрелять без нажатия на спусковой крючок, что, по мнению компании, невозможно.

"Паузу" на использование пистолета ввели после того, как выстрел из пистолета по непонятным причинам убил летчика Брейдена Лована, военнослужащего 90-й эскадрильи Сил безопасности на базе Ф.Э. Уоррен, 20 июля. Пистолет выстрелил после того, как Лован положил M18 в кобуре на стол и тот неожиданно выстрелил.

Все это произошло примерно через две недели после публичного обнародования отчета ФБР, который вызвал новые опасения по поводу безопасности серии P320 на основе исследования полицейского варианта M18, принадлежащего полиции штата Мичиган (MSP), из которого в прошлом году произошел "самопроизвольный выстрел".

Военнослужащий ВМС США стреляет из M18 во время тренировок. Фото:USN

Компания-производитель Sig опровергла выводы этого отчета. Компания Sig годами категорически настаивала на том, что пистолеты серии P320 не могут стрелять без нажатия на спусковой крючок. В прошлом также были проблемы с безопасностью падения, которые, по словам Sig, удалось исправить путем изменений в конструкции пистолета.

Как пишет издание, опасения относительно возможности стрельбы из пистолетов P320 без нажатия на курок не являются новыми, поскольку в течение многих лет были зарегистрированы десятки других инцидентов, в том числе у военных США.

Полные последствия для P320 и Sig, учитывая эту череду недавних событий и опровержений компании, еще предстоит выяснить. Официальные результаты расследования инцидента на базе FE Warren, которое проводится ВВС, станут особенно важным фактором.

Между тем, по крайней мере временные ограничения на использование пистолетов M18 в ВВС уже начали распространяться за пределы AFGSC.

Напомним, что японские власти столкнулись с необычной проблемой — срочным отзывом около 16 тысяч детских пистолетов. Оказалось, что игрушки стреляют настоящими патронами.

Также ранее сообщалось, что в школе Львова ученики устроили стрельбу из пневматического пистолета. Один из них держал книгу возле поясницы, а другой стрелял.