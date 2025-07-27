"Подарок" из Китая: в Японии отзывают тысячи игрушечных пистолетов, стреляющих боевыми пулями (фото)

Японские власти столкнулись с необычной проблемой — срочным отзывом около 16 тысяч детских пистолетов. Оказалось, что игрушки стреляют настоящими патронами.

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Изделия под названием "Real Gimmick Mini Revolver" импортировали из Китая, сообщила газета Japan Today.

Пистолеты давали как призы в игровых автоматах с механическим краном, более известных как "когтевые машины".

Пистолеты изготовлены из материалов низкого качества

Яркие пистолеты поставлялись с набором из восьми пластиковых пуль, которыми можно стрелять по консервным банкам. Рекомендуемый возраст для использования — от 12 лет.

Национальное полицейское агентство Японии заявила о реальной угрозе игрушек для детей. У пистолетов с пластмассовым корпусом был металлический или сверхпрочный пластиковый курок, а диаметр ствола позволял стрелять патронами малого калибра.

Правоохранители заключили, что модифицированные игрушки могут нанести весьма тяжелые и даже смертельные ранения. Еще одна опасность исходит от низкого качества материалов, из которых изготовлен корпус. При попытке выстрела пистолет просто взорвется в руках ребенка.

Владение данными пистолетами трактуется в Японии как нарушение закона о контроле над мечами и огнестрельным оружием. Власти призвали всех, у кого в руках оказалась подобная игрушка, немедленно сдать ее в ближайшее отделение полиции.

Опасные детские пистолеты в Японии

Револьвер — не единственная игрушка из Китая с боевыми возможностями. Полицейские также выявили 15 других игрушечных пистолетов с аналогичными функциями, которые были в игровых автоматах и продавались онлайн.

Опасные игрушки завозили в Японию с декабря прошлого года

Опасные игрушки поступали в Японию с декабря 2024 года, их продали 78 японским компаниям, обслуживающих игровые автоматы в 31 префектуре. Полиция продолжает поиски всех точек продаж и изымает продукцию.

Обвинений против импортеров пока не выдвигали. Вероятно, они совершенно не знали о возможном использовании игрушечных пистолетов как настоящие.

Однако угроза от потенциального оружия довольно мала, поскольку в Японии невероятно трудно найти боевые патроны.

Напомним, 11 июня в школе Львова ученики устроили стрельбу из пневматического пистолета. Один из них держал книгу возле поясницы, а другой стрелял.

В соцсетях обсуждали необычный улов рыбака: мужчина выловил из воды старый пистолет. Полиция вернула ему "добычу".