"Подарунок" із Китаю: в Японії відкликають тисячі іграшкових пістолетів, що стріляють бойовими кулями (фото)

Японська влада зіткнулася з незвичайною проблемою — терміновим відкликанням близько 16 тисяч дитячих пістолетів. Виявилося, що іграшки стріляють справжніми патронами.

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Вироби під назвою "Real Gimmick Mini Revolver" імпортували з Китаю, повідомила газета Japan Today.

Пістолети давали як призи в ігрових автоматах із механічним краном, більш відомих як "кігтьові машини".

Пістолети виготовлені з матеріалів низької якості

Яскраві пістолети поставлялися з набором із восьми пластикових куль, якими можна стріляти по консервних банках. Рекомендований вік для використання — від 12 років.

Національне поліцейське агентство Японії заявило про реальну загрозу іграшок для дітей. У пістолетів із пластмасовим корпусом був металевий або надміцний пластиковий курок, а діаметр ствола давав змогу стріляти патронами малого калібру.

Правоохоронці зробили висновок, що модифіковані іграшки можуть завдати вельми важких і навіть смертельних поранень. Ще одна небезпека походить від низької якості матеріалів, з яких виготовлено корпус. При спробі пострілу пістолет просто вибухне в руках дитини.

Володіння цими пістолетами трактується в Японії як порушення закону про контроль над мечами і вогнепальною зброєю. Влада закликала всіх, у кого в руках опинилася така іграшка, негайно здати її до найближчого відділення поліції.

Небезпечні дитячі пістолети в Японії

Револьвер — не єдина іграшка з Китаю з бойовими можливостями. Поліцейські також виявили 15 інших іграшкових пістолетів з аналогічними функціями, які були в ігрових автоматах і продавалися онлайн.

Небезпечні іграшки завозили до Японії з грудня минулого року

Небезпечні іграшки надходили до Японії з грудня 2024 року, їх продали 78 японським компаніям, що обслуговують ігрові автомати в 31 префектурі. Поліція продовжує пошуки всіх точок продажів і вилучає продукцію.

Звинувачень проти імпортерів поки що не висували. Ймовірно, вони абсолютно не знали про можливе використання іграшкових пістолетів як справжніх.

Однак загроза від потенційної зброї досить мала, оскільки в Японії неймовірно важко знайти бойові патрони.

Нагадаємо, 11 червня у школі Львова учні влаштували стрілянину з пневматичного пістолета. Один із них тримав книгу біля попереку, а інший стріляв.

У соцмережах обговорювали незвичайний улов рибалки: чоловік виловив із води старий пістолет. Поліція повернула йому "здобич".