Замах на командира "Вовків Да Вінчі": Сергій Філімонов вказав на важливу деталь

Командир 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов, убивство якого намагалася провернути ФСБ руками ветерана АТО, вийшов на зв'язок.

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Військовослужбовець зазначив, що мрія російських спецслужб та їхніх прихильників побачити його мертвим провалилася, завдяки чіткій та професійній роботі СБУ. Про це він написав у Telegram-каналі.

Захисник подякував голові відомства Василю Малюку і всій команді за оперативне втручання. Деталі справи Філімонов пообіцяв озвучити пізніше, оскільки поки що триває слідство.

"Нагадаю: війна триває і в тилу. Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах. СБУ не вербує телефоном, не просить порушувати закон і не ставить "дивних" завдань. Бережіть себе", — наголосив командир.

Фото: Скриншот

Убивство військового мав здійснити житель Дніпропетровської області, який стежив за Філімоновим. Вказівки йому нібито дала СБУ, розповівши, що він має ліквідувати коригувальника, який працює на РФ і наводить ракети на столицю.

Чоловіка затримали. За інформацією Офісу генпрокурора України, йому повідомили про підозру за ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує від трьох до семи років за ґратами.

Затримання підозрюваного в замаху на Сергія Філімонова Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що в Кременчуці затримали 14-річну агентку ФСБ, яка готувала замах на українського військового. За завданням російських кураторів вона виготовила саморобний вибуховий пристрій і віднесла його до квартири потенційної жертви.

Злочину вдалося запобігти завдяки своєчасній роботі СБУ, співробітники якої затримали неповнолітню.

Фокус також писав, що двоє підлітків потроїли теракт у Миколаєві, внаслідок якого загинуло кілька людей.