Покушение на командира "Волков Да Винчи": Сергей Филимонов указал на важную деталь

Командир 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов, убийство которого пыталась провернуть ФСБ руками ветерана АТО, вышел на связь.

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Военнослужащий отметил, что мечта российских спецслужб и их сторонников увидеть его мертвым провалилась, благодаря четкой и профессиональной работе СБУ. Об этом он написал в Telegram-канале.

Защитник поблагодарил главу ведомства Василия Малюка и всю команду за оперативное вмешательство. Детали дела Филимонов пообещал озвучить позже, поскольку пока что продолжается следствие.

"Напомню: война продолжается и в тылу. Не ведитесь на сомнительные "задания" от "сбушников" в мессенджерах. СБУ не вербует по телефону, не просит нарушать закон и не ставит "странных" задач. Берегите себя", – подчеркнул командир.

Фото: Скриншот

Убийство военного должен был осуществить житель Днепропетровской области, который следил за Филимоновым. Указания ему якобы дала СБУ, рассказав, что он должен ликвидировать корректировщика, который работает на РФ и наводит ракеты на столицу.

Мужчину задержали. По информации Офиса генпрокурора Украины, ему сообщили о подозрении по ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием. Если его вина будет доказана, ему грозит от трех до семи лет за решеткой.

Задержание подозреваемого в покушении на Сергея Филимонова Фото: СБУ

Ранее мы сообщали, что в Кременчуге задержали 14-летнюю агентку ФСБ, которая готовила покушение на украинского военного. По заданию российских кураторов она изготовила самодельное взрывное устройство и отнесла его в квартиру потенциальной жертвы.

Преступление удалось предотвратить благодаря своевременной работе СБУ, сотрудники которой задержали несовершеннолетнюю.

Фокус также писал, что двое подростков утроили теракт в Николаеве, в результате которого погибло несколько человек.