Росія вперше випробувала морський дрон: у ВМС оцінили нову "реальну" загрозу
Росіяни не вперше заявляють про роботу над таким озброєнням, але речник командування Дмитро Плетенчук поставив під сумнів спроможності їхньої розробки. Також ворог міг модернізувати "Калібри", але капітан 3-го рангу озвучив питання з «зірочкою» щодо цього.
Випробовування морського дрона стало одним з ключових моментів нещодавніх військових навчань ЗС РФ. Однак відео опублікувала лише пресслужба ворожого флоту, тому довіряти озвученим характеристикам нових систем озброєння і загалом вірити в його справжність, не слід. Про це в ефірі телемарафону 29 липня заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
"Тому що, як правило, вони завжди намагаються якось завищити параметри своєї техніки, яку вони називають "аналоговнєтною". В результаті доволі складно це аналізувати. Але саме факт, що вони рухаються в цьому напрямку, він підтверджується", — пояснив він.
Представник ВМС зазначив, що росіяни не вперше заявляють про розробку морських безекіпажних комплексів. Цей випадок — щонайменше четвертий. Він також підтвердив, що РФ завжди намагається копіювати чужий вдалий досвід і, якщо це можливо, масштабувати його.
"Тому, звісно, цю загрозу треба теж розглядати. Таку як реальну", — додав Плетенчук.
Він прокоментував і модернізацію російських ракет "Калібр", які в середньому ЗС РФ тепер використовують раз на місяць. Зі слів речника командування, суто теоретично вони могли б мати універсальні пускові, але інформація про це потребує підтвердження.
"Джерела в публічному доступі кажуть, що деякі з носіїв можуть бути обладнані універсальними пусковими. Чому вони їх не використовують для запуску інших ракет, окрім "Калібрів" — це питання з "зірочкою". В принципі застосовування ракетного озброєння — це доволі непростий процес, це і підготовка доволі складна. І тим більше достатньо велика частина логістики, яка за це відповідає, все одно залишилася в Криму. Може, тому ми спостерігаємо таке нещасне застосування, але це все припущення", — пояснив він.
Нагадаємо, у Міноборони заявили про знищення корабля в Балтійському морі за допомогою безпілотних морських систем. Новий ворожий дрон випробували під час навчань "Липневий шторм", оприлюднивши відео ефектного удару.
Український військовий Юрій Касьянов порівняв далекобійні удари Сил оборони й ЗС РФ з використанням дронів. Він пояснив, що війська застосовують різні тактики, як для власних атак, так і для протидії атакам противника.