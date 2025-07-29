Россия впервые испытала морской дрон: в ВМС оценили новую "реальную" угрозу

Россияне не впервые заявляют о работе над таким вооружением, но представитель командования Дмитрий Плетенчук поставил под сомнение способность их разработки. Также враг мог модернизировать "Калибры", но капитан 3-го ранга озвучил вопрос со "звездочкой" относительно этого.

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Испытания морского дрона стало одним из ключевых моментов недавних военных учений ВС РФ. Однако видео опубликовала лишь пресс-служба вражеского флота, поэтому доверять озвученным характеристикам новых систем вооружения и вообще верить в его подлинность, не следует. Об этом в эфире телемарафона 29 июля заявил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"Потому что, как правило, они всегда пытаются как-то завысить параметры своей техники, которую они называют "аналоговнетной". В результате довольно сложно это анализировать. Но именно факт, что они движутся в этом направлении, он подтверждается", — пояснил он.

Представитель ВМС отметил, что россияне не впервые заявляют о разработке морских безэкипажных комплексов. Этот случай — по меньшей мере четвертый. Он также подтвердил, что РФ всегда пытается копировать чужой удачный опыт и, если это возможно, масштабировать его.

"Поэтому, конечно, эту угрозу надо тоже рассматривать. Такую как реальную", — добавил Плетенчук.

Он прокомментировал и модернизацию российских ракет "Калибр", которые в среднем ВС РФ теперь используют раз в месяц. По словам представителя командования, чисто теоретически они могли бы иметь универсальные пусковые, но информация об этом требует подтверждения.

"Источники в публичном доступе говорят, что некоторые из носителей могут быть оборудованы универсальными пусковыми. Почему они их не используют для запуска других ракет, кроме "Калибров" — это вопрос со "звездочкой". В принципе применение ракетного вооружения — это довольно непростой процесс, это и подготовка довольно сложная. И тем более достаточно большая часть логистики, которая за это отвечает, все равно осталась в Крыму. Может, поэтому мы наблюдаем такое несчастное применение, но это все предположения", — пояснил он.

Напомним, в Минобороны заявили об уничтожении корабля в Балтийском море с помощью беспилотных морских систем. Новый вражеский дрон испытали во время учений "Июльский шторм", обнародовав видео эффектного удара.

Украинский военный Юрий Касьянов сравнил дальнобойные удары Сил обороны и ВС РФ с использованием дронов. Он пояснил, что войска применяют различные тактики, как для собственных атак, так и для противодействия атакам противника.