Спецназ ГУР МОУ висадився на Тендерівській косі: знищено позицію і техніку ЗС РФ (відео)

Українські розвідники успішно реалізували бойову операцію в північній частині Чорного моря під носом у противника.

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Воїни Департаменту активних дій Головного розвідувального управління МО України в ніч із 27 на 28 липня висадилися на Тендерівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом із особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" і радіолокаційною станцією "Роса". Про це ГУР повідомило на своїх сторінках у соцмережах.

Над косою воїни закріпили український прапор.

На відео, опублікованому там же, видно, як на катері спецпризначенці прямують до коси, де фіксують на березі окупантів. Наприкінці вони доповідають командиру про те, що "українці повертають своє".

У відомстві додали, що успішне виконання завдання стало можливим завдяки підтримці партнерів і донорів, які долучаються до проєкту "Катери для ДСР".

"Нові плавзасоби — це додаткові можливості для спецпризначенців діяти там, де на них не чекають", — додали в ГУР, подякувавши донорам і запевнивши, що боротьба за українське море триває.

Сьогодні ж відомство Кирила Буданова показало архівне відео з першим в історії застосуванням FPV-дронів у відкритому морі. Операцію провели біля узбережжя Криму, щоб вразити цілі на газовидобувній платформі "Петро Годованець".

Під час рейду бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" змогли придушити вогневі засоби росіян. Судячи з ролика, група вночі підібралася до газовидобувної платформи на двох човнах. Користуючись інформацією з розвідувального безпілотника, вони запустили кілька ударних FPV-дронів з інфрачервоними камерами.

Раніше Фокус писав, що агенти ГУР знищили СУ-27УБ на аеродромі "Армавір" у Росії, на якому навчали пілотів Збройних сил РФ.