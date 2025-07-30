У Харківській області спіймали військового, який готував "прориви" ЗС РФ (фото)

Служба безпеки України встановила, що до співпраці з ворогом бійця Сил оборони підштовхнуло захоплення азартними іграми. 26-річний мобілізований коригував вогонь окупантів по позиціях своїх побратимів.

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"Крота" завербували через Telegram-канал із пошуку "легких грошей". Як повідомила пресслужба СБУ 30 липня, він погодився співпрацювати з ФСБ РФ через борги за азартні ігри.

Мобілізований служив в одному з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині. Слідчі з’ясували, що він наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції власного підрозділу в районі селища Великий Бурлук (Куп’янський район).

Мобілізований українець "зливав" позиції Фото: Служба безпеки України

"Після коригування ворожих атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами. Під час таких "виходів за периметр" агент додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони", — передали у СБУ.

Росіяни розраховували, що зібрану агентом інформацію можна буде використати для підготовки "проривів" вглиб України. Однак чоловіка спіймали "на гарячому", коли він фіксував локацію оборонців поблизу передової на телефон. Під час обшуків у нього вилучили смартфон з доказами співпраці з російською ФСБ.

Український військовий зв'язувався з працівником ФСБ через месенджер Фото: Служба безпеки України

Окрім того, СБУ вдалося ідентифікувати куратора "крота". Ним виявився працівник ФСБ Олексій Супруненко родом зі Севастополя. Раніше він працював на правоохоронні органи України, але перейшов на інший бік, зрадивши присягу. У відомстві запевнили, що провели комплексні заходи задля убезпечення пунктів базування та маршрутів переміщення Сил оборони на цій ділянці фронту.

Мобілізованому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, аналогічну підозру отримав і його куратор. "Крота" взяли під варту без права на заставу, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі Фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, 29 липня стало відомо про затримання завербованого РФ жителя Дніпропетровської області. Учасник АТО був переконаний, що працює на СБУ і має знешкодити коригувальника. Насправді ж ціллю замаху був командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

Сам Філімонов подякував голові СБУ Василю Малюку і всій команді за оперативне втручання. Він закликав не вестися на сумнівні "завдання" у месенджерах і запевнив, що Служба безпеки не вербує телефоном і не просить порушувати закон.