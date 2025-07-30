В Харьковской области поймали военного, который готовил "прорывы" ВС РФ (фото)

Служба безопасности Украины установила, что к сотрудничеству с врагом бойца Сил обороны подтолкнуло увлечение азартными играми. 26-летний мобилизованный корректировал огонь оккупантов по позициям своих побратимов.

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"Крота" завербовали через Telegram-канал по поиску "легких денег". Как сообщила пресс-служба СБУ 30 июля, он согласился сотрудничать с ФСБ РФ из-за долгов за азартные игры.

Мобилизованный служил в одном из боевых подразделений Сил обороны в Харьковской области. Следователи выяснили, что он наводил российские авиабомбы и тяжелую артиллерию на позиции собственного подразделения в районе поселка Великий Бурлук (Купянский район).

Мобилизованный украинец "сливал" позиции Фото: Служба безпеки України

"После корректировки вражеских атак фигурант заблаговременно выезжал из зоны обстрела под вымышленными предлогами. Во время таких "выходов за периметр" агент дополнительно собирал для ФСБ данные о дислокации расположенных рядом воинских частей Сил обороны", — передали в СБУ.

Россияне рассчитывали, что собранную агентом информацию можно будет использовать для подготовки "прорывов" вглубь Украины. Однако мужчину поймали "на горячем", когда он фиксировал локацию защитников вблизи передовой на телефон. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российской ФСБ.

Украинский военный связывался с работником ФСБ через мессенджер Фото: Служба безпеки України

Кроме того, СБУ удалось идентифицировать куратора "крота". Им оказался работник ФСБ Алексей Супруненко родом из Севастополя. Ранее он работал на правоохранительные органы Украины, но перешел на другую сторону, предав присягу. В ведомстве заверили, что провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования и маршрутов перемещения Сил обороны на этом участке фронта.

Мобилизованному сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, аналогичное подозрение получил и его куратор. "Крота" взяли под стражу без права на залог, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы Фото: Служба безпеки України

Напомним, 29 июля стало известно о задержании завербованного РФ жителя Днепропетровской области. Участник АТО был убежден, что работает на СБУ и должен обезвредить корректировщика. На самом же деле целью покушения был командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

Сам Филимонов поблагодарил главу СБУ Василия Малюка и всю команду за оперативное вмешательство. Он призвал не вестись на сомнительные "задания" в мессенджерах и заверил, что Служба безопасности не вербует по телефону и не просит нарушать закон.