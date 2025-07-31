У 5 разів більше: у Європі пришвидшили виробництво ракет Aster під SAMP/T для ЗСУ

На компанію-виробника, щоб та пришвидшила виробництво замовлених ракет, був тиск, зокрема, з боку міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню. Від MBDA вимагалося навіть скоротити час виробництва ракет Aster.

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Європейський розробник і виробник ракетних систем MBDA стрімко пришвидшує виробництво зенітних ракет Aster під SAMP/T, дефіцит яких виник у України. З початку року виробництво ракет збільшили у 5 разів. Про це пише французьке видання Opex 360.

Так, у 2022 році MBDA отримала контракт на виробництво 700 зенітних ракет Aster 15, Aster 30 B1 і Aster 30B1NT для Франції та Італії. Пізніше це замовлення було розширено до 918 ракет, і до нього приєдналася Велика Британія.

На сьогодні обсяги виробництва цих ракет у 2025 році в 5 разів перевищили планові показники, а виробничий цикл вдалось скоротити до 30 місяців, у той час як у 2022 році його тривалість була 42 місяці.

Зазначається, що на компанію, щоб та пришвидшила виробництво – а отже, і поставку – замовлених ракет був тиск, зокрема, з боку міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

"Європейський виробник ракет MBDA зобов’язаний нам забезпечити швидкі поставки. Я звернувся до DGA з проханням надати мені пропозиції щодо впровадження цих заходів для прискорення виробництва ракети Aster. Щоб було зрозуміло, я вимагаю створення запасів для виробництва боєприпасів", — сказав він..

Від MBDA вимагалося навіть скоротити час виробництва ракет Aster з 42 до менш ніж 18 місяців у 2026 році та таким чином збільшити виробництво на 50%. Однак таку мету називають амбітною, оскільки виробник ракет також мав задовольнити попит на інші так звані "складні" боєприпаси. Попит, який з початку війни в Україні продовжує зростати.

Зрештою, заходи, вжиті для прискорення виробництва, принесли плоди. Оголошення MBDA з'явилось 30 липня, через два з половиною роки після замовлення на 700 ракет і менш ніж через п'ять місяців після замовлення, про яке було повідомлено у березні минулого року. Компанія заявила, що щойно доставила "першу партію боєприпасів Aster, виготовлену у межах заходів прискорення, запроваджених у рамках нарощування виробництва".

Щоб пришвидшити темпи виробництва, MBDA не лише інвестувала у свої виробничі потужності як у Франції, так і в Італії, але й масово залучала персонал та накопичувала значні запаси сировини та компонентів. Крім того, група "підтримувала" весь свій "ланцюжок створення вартості в Європі".

"Між 2023 і 2025 роками виробництво нових ракет подвоїться", – запевняє MBDA.

Нагадаємо, що Кабмін України полегшив роботу виробникам боєприпасів і зброї, унормувавши окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони під час війни.

Також повідомлялося, що Україна пропонує іноземним виробникам озброєння тестувати його на справжньому полі бою.