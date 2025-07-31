В 5 раз больше: в Европе ускорили производство ракет Aster под SAMP/T для ВСУ

На компанию-производителя, чтобы та ускорила производство заказанных ракет, было давление, в частности, со стороны министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню. От MBDA требовалось даже сократить время производства ракет Aster.

Related video

Европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA стремительно ускоряет производство зенитных ракет Aster под SAMP/T, дефицит которых возник у Украины. С начала года производство ракет увеличили в 5 раз. Об этом пишет французское издание Opex 360.

Так, в 2022 году MBDA получила контракт на производство 700 зенитных ракет Aster 15, Aster 30 B1 и Aster 30B1NT для Франции и Италии. Позже этот заказ был расширен до 918 ракет, и к нему присоединилась Великобритания.

На сегодня объемы производства этих ракет в 2025 году в 5 раз превысили плановые показатели, а производственный цикл удалось сократить до 30 месяцев, в то время как в 2022 году его продолжительность была 42 месяца.

Отмечается, что на компанию, чтобы та ускорила производство — а следовательно, и поставку — заказанных ракет было давление, в частности, со стороны министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

"Европейский производитель ракет MBDA обязан нам обеспечить быстрые поставки. Я обратился к DGA с просьбой предоставить мне предложения по внедрению этих мер для ускорения производства ракеты Aster. Чтобы было понятно, я требую создания запасов для производства боеприпасов", — сказал он.

От MBDA требовалось даже сократить время производства ракет Aster с 42 до менее чем 18 месяцев в 2026 году и таким образом увеличить производство на 50%. Однако такую цель называют амбициозной, поскольку производитель ракет также должен был удовлетворить спрос на другие так называемые "сложные" боеприпасы. Спрос, который с начала войны в Украине продолжает расти.

В конце концов, меры, принятые для ускорения производства, принесли плоды. Объявление MBDA появилось 30 июля, через два с половиной года после заказа на 700 ракет и менее чем через пять месяцев после заказа, о котором было сообщено в марте прошлого года. Компания заявила, что только что доставила "первую партию боеприпасов Aster, изготовленную в рамках мер ускорения, введенных в рамках наращивания производства".

Чтобы ускорить темпы производства, MBDA не только инвестировала в свои производственные мощности как во Франции, так и в Италии, но и массово привлекала персонал и накапливала значительные запасы сырья и компонентов. Кроме того, группа "поддерживала" всю свою "цепочку создания стоимости в Европе".

"Между 2023 и 2025 годами производство новых ракет удвоится", — уверяет MBDA.

Напомним, что Кабмин Украины облегчил работу производителям боеприпасов и оружия, унормировав отдельные вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов для обеспечения потребностей Сил обороны во время войны.

Также сообщалось, что Украина предлагает иностранным производителям вооружения тестировать его на настоящем поле боя.