"Копає глибше": Україна почала наймасштабніше будівництво оборонних споруд за весь час війни, — WSJ

Україна розгорнула наймасштабніші будівельні роботи зі створення оборонних споруд за весь час російсько-української війни, викопуючи траншеї і розставляючи так звані "зуби дракона", щоб зупинити російські атаки та загалом літній наступ ЗС РФ.

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Українська армія робить ставку на швидку побудову протитанкових ровів та колючих дротів на сході, пише The Wall Street Journal.

"Армія, яка копає глибше, — це армія, яка виживає", — пояснив журналістам військовий інженер Олег, який відповідальний за майже 300 кілометрів оборонних ліній в рамках масштабного проєкту. Ділянка Олега — це кілометри бетонних "пірамід", що тягнуться від Харківської до Запорізької області.

Програма зміцнення лінії фронту триває вже другий рік, але стикається з постійними затримками, ударами і навіть арештами за звинуваченнями в корупції..

Автори матеріалу зазначили, що за останні півтора року російські війська прорвали кілька слабких ділянок української оборони і скористалися недобудованими рубежами на півночі, розпочавши новий наступ силами близько 50 000 осіб.

"Україна сподівається, що потрійний пояс укріплень зможе зупинити аналогічні прориви на сході, де Росія веде бої за Покровськ і Костянтинівку", — йдеться у статті.

Першу лінію оборони зводять піхотинці, другу — інженерні частини на кшталт полку Олега. За третю лінію відповідають цивільні адміністрації — вона повинна оточити ключові міста і зміцнити кордони областей. Кожна лінія призначена для того, щоб зупинити російські війська ще до їх прориву вглиб.

Оборонна лінія Фото: WSJ

У 2024 році на укріплення виділено понад 46 млрд гривень (приблизно $1,1 млрд) — це майже 2% від загального військового бюджету. Чиновники стверджують, що реальна сума ще вища, але не розкривають точних цифр.

Водночас через стрімку еволюцію на полі бою деякі елементи укріплень можуть застаріти раніше, ніж до них дійдуть російські війська. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році українці використовували довгі окопи для захисту піхоти від артобстрілів. Зараз же пріоритет — захист від дронів.

Нові траншеї риють глибше, створюють укриття для невеликих груп, облаштовують командні пункти для операторів БПЛА. Натомість класичні елементи, на зразок спостережних пунктів, більше не працюють.

Будівництво оборонних споруд Фото: WSJ

Оскільки у Росії скорочуються запаси бронетехніки, вона частіше відправляє в бій невеликі групи на мотоциклах і баггі.

У відповідь українські підрозділи встановлюють щільну мережу непомітних металевих спіралей, здатних сплутати бійців і техніку та зробити їх легкою мішенню для дронів.

Журналісти підкреслили, що російські війська зараз перебувають за 20 кілометрів від Сум, а солдати, які несуть службу в регіоні, попереджають: тут також немає надійної оборони.

Нагадаємо, 16 липня аналітики DeepState повідомили, що Росія збільшила довжину фортифікаційних споруд.

Фокус також писав про те, що посадовців Львівської ОВА підозрюють у розкраданні коштів на фортифікаціях Сумщини.