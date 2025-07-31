"Копает глубже": Украина начала самое масштабное строительство оборонительных сооружений за все время войны, — WSJ

Украина развернула самые масштабные строительные работы по созданию оборонительных сооружений за все время российско-украинской войны, выкапывая траншеи и расставляя так называемые "зубы дракона", чтобы остановить российские атаки и в целом летнее наступление ВС РФ.

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Украинская армия делает ставку на быстрое построение противотанковых рвов и колючей проволоки на востоке, пишет The Wall Street Journal.

"Армия, которая копает глубже, — это армия, которая выживает", — пояснил журналистам военный инженер Олег, который ответственен за почти 300 километров оборонительных линий в рамках масштабного проекта. Участок Олега — это километры бетонных "пирамид", тянущихся от Харьковской до Запорожской области.

Программа укрепления линии фронта продолжается уже второй год, но сталкивается с постоянными задержками, ударами и даже арестами по обвинениям в коррупции.

Авторы материала отметили, что за последние полтора года российские войска прорвали несколько слабых участков украинской обороны и воспользовались недостроенными рубежами на севере, начав новое наступление силами около 50 000 человек.

"Украина надеется, что тройной пояс укреплений сможет остановить аналогичные прорывы на востоке, где Россия ведет бои за Покровск и Константиновку", — говорится в статье.

Первую линию обороны возводят пехотинцы, вторую — инженерные части вроде полка Олега. За третью линию отвечают гражданские администрации — она должна окружить ключевые города и укрепить границы областей. Каждая линия предназначена для того, чтобы остановить российские войска еще до их прорыва вглубь.

Оборонительная линия Фото: WSJ

В 2024 году на укрепление выделено более 46 млрд гривен (примерно $1,1 млрд) — это почти 2% от общего военного бюджета. Чиновники утверждают, что реальная сумма еще выше, но не раскрывают точных цифр.

В то же время из-за стремительной эволюции на поле боя некоторые элементы укреплений могут устареть раньше, чем до них дойдут российские войска. Например, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году украинцы использовали длинные окопы для защиты пехоты от артобстрелов. Сейчас же приоритет — защита от дронов.

Новые траншеи роют глубже, создают укрытия для небольших групп, обустраивают командные пункты для операторов БПЛА. Зато классические элементы, вроде наблюдательных пунктов, больше не работают.

Строительство оборонительных сооружений Фото: WSJ

Поскольку у России сокращаются запасы бронетехники, она чаще отправляет в бой небольшие группы на мотоциклах и багги.

В ответ украинские подразделения устанавливают плотную сеть незаметных металлических спиралей, способных спутать бойцов и технику и сделать их легкой мишенью для дронов.

Журналисты подчеркнули, что российские войска сейчас находятся в 20 километрах от Сум, а солдаты, которые несут службу в регионе, предупреждают: здесь также нет надежной обороны.

Напомним, 16 июля аналитики DeepState сообщили, что Россия увеличила длину фортификационных сооружений.

Фокус также писал о том, что должностных лиц Львовской ОГА подозревают в хищении средств на фортификациях Сумщины.