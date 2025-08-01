В Сенаті США схвалили виділення Україні $1 млрд, проте сенатори вимагають у 54 рази більше, — ЗМІ

Комітет Сенату США з питань асигнувань схвалив виділення 1 мільярда доларів для підтримки України, проте двоє сенаторів з обох партій представили законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 54,6 млрд доларів.

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Ці кошти Україна мала б отримати протягом наступних двох років, пише The New York Times.

Законопроєкт подали голова Комітету з міжнародних відносин сенатор Джин Шахін та республіканка Ліза Мурковскі.

Документ передбачає виділення мільярдів доларів на пряму військову допомогу, а також кошти на поповнення американських запасів.

"Ця ініціатива з'явилася в той момент, коли Трамп значно змінив свою позицію щодо допомоги Києву, зокрема схваливши надання європейськими союзниками летальної допомоги Україні з подальшим поповненням їхніх запасів американськими озброєннями. Деякі республіканці підтримали цю ініціативу, висловивши підтримку цим зусиллям та іншим способам зміцнення оборони України проти російської агресії", — йдеться у матеріалі.

Водночас журналісти підкреслили, що законопроєкт "має мало шансів на ухвалення в Конгресі".

Документ передбачено, що до третини допомоги буде фінансуватися коштом доходів від конфіскованих російських активів та продажу зброї європейським союзникам. Значна частина фінансування призначена для закупівлі нової зброї на заміну старих систем, відправлених до України.

Крім того, запропонований законопроєкт має розширити повноваження президента США щодо одноосібного схвалення передачі озброєнь Україні без проведення відповідних консультацій з Конгресом, збільшивши ці повноваження до 6 мільярдів доларів у 2026 та у 2027 році.

"Цей законопроєкт гарантує, що Україна зможе продовжувати чинити опір незаконній і жорстокій війні Росії", — зазначила Ліза Мурковські.

Автори матеріалу підкреслили, що готовність підтримати виділення додаткових коштів висловили лише кілька республіканців, одним з яких є сенатор Мітч Макконнелл.

Комітет Сенату США схвалив виділення $1 мільярда для підтримки України

Зазначимо, що як пише Reuters, наразі комітет Сенату США з питань асигнувань схвалив виділення 1 мільярда доларів для підтримки України.

Журналісти підкреслили, що гроші для допомоги Україні включили в документ, попри те, що адміністрація Трампа попросила Конгрес виключити це фінансування зі свого бюджетного запиту.

У цьому законопроєкті передбачено 800 мільйонів доларів на Ініціативу з безпеки України (USAI) та 225 мільйонів доларів на Ініціативу з безпеки Балтії. Значна частина цих коштів піде на підтримку України у війні проти Росії.

Нагадаємо, 19 липня у Конгресі США схвалили продовження військової допомоги Україні.

14 липня Дональд Трамп пообіцяв передати Україні 17 систем Patriot.