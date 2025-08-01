В Сенате США одобрили выделение Украине $1 млрд, однако сенаторы требуют в 54 раза больше, — СМИ

Комитет Сената США по вопросам ассигнований одобрил выделение 1 миллиарда долларов для поддержки Украины, однако двое сенаторов из обеих партий представили законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 54,6 млрд долларов.

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Эти средства Украина должна была бы получить в течение следующих двух лет, пишет The New York Times.

Законопроект подали председатель Комитета по международным отношениям сенатор Джин Шахин и республиканка Лиза Мурковски.

Документ предусматривает выделение миллиардов долларов на прямую военную помощь, а также средства на пополнение американских запасов.

"Эта инициатива появилась в тот момент, когда Трамп значительно изменил свою позицию относительно помощи Киеву, в частности одобрив предоставление европейскими союзниками летальной помощи Украине с последующим пополнением их запасов американскими вооружениями. Некоторые республиканцы поддержали эту инициативу, выразив поддержку этим усилиям и другим способам укрепления обороны Украины против российской агрессии", — говорится в материале.

В то же время журналисты подчеркнули, что законопроект "имеет мало шансов на принятие в Конгрессе".

Документ предусматривает, что до трети помощи будет финансироваться за счет доходов от конфискованных российских активов и продажи оружия европейским союзникам. Значительная часть финансирования предназначена для закупки нового оружия на замену старых систем, отправленных в Украину.

Кроме того, предложенный законопроект должен расширить полномочия президента США относительно единоличного одобрения передачи вооружений Украине без проведения соответствующих консультаций с Конгрессом, увеличив эти полномочия до 6 миллиардов долларов в 2026 и в 2027 году.

"Этот законопроект гарантирует, что Украина сможет продолжать сопротивляться незаконной и жестокой войне России", — отметила Лиза Мурковски.

Авторы материала подчеркнули, что готовность поддержать выделение дополнительных средств выразили лишь несколько республиканцев, одним из которых является сенатор Митч Макконнелл.

Комитет Сената США одобрил выделение $1 миллиарда для поддержки Украины

Отметим, что как пишет Reuters, сейчас комитет Сената США по вопросам ассигнований одобрил выделение 1 миллиарда долларов для поддержки Украины.

Журналисты подчеркнули, что деньги для помощи Украине включили в документ, несмотря на то, что администрация Трампа попросила Конгресс исключить это финансирование из своего бюджетного запроса.

В этом законопроекте предусмотрено 800 миллионов долларов на Инициативу по безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов долларов на Инициативу по безопасности Балтии. Значительная часть этих средств пойдет на поддержку Украины в войне против России.

Напомним, 19 июля в Конгрессе США одобрили продление военной помощи Украине.

14 июля Дональд Трамп пообещал передать Украине 17 систем Patriot.