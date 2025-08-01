В Україні створили VR-тренажер для навчання стрільби по FPV-дронам (відео)

Компанія Atmaraksi представила новий навчальний VR-симулятор стрільби з мисливської рушниці, розроблений для підготовки українських військовослужбовців до протидії FPV-дронам. Інноваційний тренажер імітує бойові умови та дає змогу безпечно відпрацювати навички знищення ворожих безпілотників.

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Використання віртуального середовища, зазначають в Atmaraksi, дає можливість бійцям формувати м'язову пам'ять, відточувати правильну стійку, а також контролювати свої дії в стресових ситуаціях. Це особливо важливо під час відбиття масованих атак FPV-дронів, коли ціна помилки може бути вкрай високою.

Тренажер зі збиття FPV-дронів із рушниці

Сценарії, закладені в тренажері, створювалися за участю ветеранів, які мали прямий бойовий досвід боротьби з FPV-дронами. Під час занять віртуальні дрони атакують курсанта з різних напрямків і на різній швидкості, що наближає тренування до реальної бойової обстановки.

Крім того, тренажер дає змогу створювати "патерни перемоги" — багаторазове закріплення успішних дій, яке, за твердженням розробників, формує впевненість і прискорює реакцію бійця. Після проходження сотень і тисяч сценаріїв, дії бійця стають "на автоматі", що значно підвищує ефективність у реальному бою.

Інструктори можуть гнучко налаштовувати рівень складності та параметри симуляції: активувати стрільбу на випередження, змінити видимість прицільної лінії, або ускладнити поведінку дронів. Це робить тренажер придатним як для новобранців, так і для досвідчених бійців.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", в Україні вже є досвід використання подібних систем: раніше волонтери передали бійцям 5-го прикордонного загону VR-тренажери "Чайка-М", також призначені для відпрацювання навичок боротьби з FPV-дронами.

Огляд VR-тренажера "Чайка-М"

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України офіційно допустило до експлуатації вітчизняну систему лазерних тренажерів, призначену для підготовки розрахунків гранатометників. Система призначена для відпрацювання всіх етапів стрільби з ручного протитанкового гранатомета РПГ-7.

Для Збройних Сил України вітчизняна компанія "Логіка" виготовила спеціальні симулятори великокаліберних кулеметів ДШКМ. Тренажер відтворює реальний кулемет з точністю до розмірів, геометрії та взаємного розташування елементів.