В Украине создали VR-тренажер для обучения стрельбе по FPV-дронам (видео)

Компания Atmaraksi представила новый учебный VR-симулятор стрельбы из охотничьего ружья, разработанный для подготовки украинских военнослужащих к противодействию FPV-дронам. Инновационный тренажер имитирует боевые условия и позволяет безопасно отработать навыки уничтожения вражеских беспилотников.

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Использование виртуальной среды, отмечают в Atmaraksi, дает возможность бойцам формировать мышечную память, оттачивать правильную стойку, а также контролировать свои действия в стрессовых ситуациях. Это особенно важно при отражении массированных атак FPV-дронов, когда цена ошибки может быть крайне высокой.

Тренажер по сбитию FPV-дронов с ружья

Сценарии, заложенные в тренажере, создавались при участии ветеранов, имевших прямой боевой опыт борьбы с FPV-дронами. Во время занятий виртуальные дроны атакуют курсанта с различных направлений и на разной скорости, что приближает тренировку к реальной боевой обстановке.

Кроме того, тренажер позволяет создавать «паттерны победы» — многократное закрепление успешных действий, которое, по утверждению разработчиков, формирует уверенность и ускоряет реакцию бойца. После прохождения сотен и тысяч сценариев, действия бойца становятся “на автомате”, что значительно повышает эффективность в реальном бою.

Инструкторы могут гибко настраивать уровень сложности и параметры симуляции: активировать стрельбу на упреждение, изменить видимость прицельной линии, либо усложнить поведение дронов. Это делает тренажер пригодным как для новобранцев, так и для опытных бойцов.

Как отметили обозреватели “Милитарного”, в Украине уже есть опыт использования подобных систем: ранее волонтеры передали бойцам 5-го пограничного отряда VR-тренажеры «Чайка-М», также предназначенные для отработки навыков борьбы с FPV-дронами.

Обзор VR-тренажера "Чайка-М"

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины официально допустило к эксплуатации отечественную систему лазерных тренажеров, предназначенную для подготовки расчетов гранатометчиков. Система предназначена для отработки всех этапов стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Для Вооруженных Сил Украины отечественная компания "Логика" изготовила специальные симуляторы крупнокалиберных пулеметов ДШКМ. Тренажер воспроизводит реальный пулемет с точностью до размеров, геометрии и взаимного расположения элементов.