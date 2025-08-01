Командир "Кракена" відповів, чи можливе зараз замороження війни в Україні (відео)

План Росії, що її війська дійдуть до меж Дніпра, військовослужбовець "Альфа" оцінив як нереальний. Однак, з його слів, у Кремля є й інші основні цілі, і Силам оборони важливо не втратити більше територій.

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"На сьогодні я не бачу якихось таких, скажемо, прецедентів до замороження. Я бачу, що ми працюємо, в активній фазі, на усіх напрямках, тому про яке замороження може йтися? Це — політична складова, вона сьогодні одна, завтра інша. Ми бачимо, як все змінюється. Ми зосередилися на полі бою і на успішних результатах", — заявив командир підрозділу "Кракен" в інтерв’ю "РБК-Україна" 31 липня.

Про замороження війни — з 50:30, про цілі і втрати РФ — з 21:16

З його слів, головне для України — зберегти під своїм контролем якомога більше територій, і над цим працюють Сили оборони. Окрім того, командир "Альфа" вважає можливим повернення територій.

"Це моя мотивація — що ми зможемо повернути те, що втратили. І ми повинні до цього йти", — наголосив він.

Військовослужбовець зауважив, що свою основну ціль РФ не приховує, це — території, які Кремль вже вніс до Конституції як власні. Зокрема, йдеться про окупацію Херсону й Запоріжжя.

"Якщо ми беремо на сьогодні лінію бойового зіткнення, то до Запоріжжя не так далеко, як і до Херсона. Якщо Херсон розділяє там водний бар’єр, то Запоріжжя — там трошки інша історія", — пояснив "Альфа".

Він повідомив, що ЗС РФ намагаються виконати своє завдання, а Силам оборони важливо не дати їм це зробити. Також у ворога є плани дійти до лінії Дніпра, але ці плани командир "Кракена" вважає нереальними.

"Вони зазнають колосальних втрат. Я можу сміливо сказати зараз, що втрати в особовому складі в них — надколосальні. Тому я думаю, це час покаже", — додав він.

Нагадаємо, виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі заявив, що в України й Росії є час до 8 серпня, щоб домовитись про припинення вогню й укласти мирну угоду.

14 липня президент США Дональд Трамп оголосив ультиматум Кремлю — 50 днів на підписання угоди з Україною. Однак згодом лідер заявив, що Володимир Путін прагне продовження війни, тому скоротив термін до 10 днів та пригрозив йому тарифами.