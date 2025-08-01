Командир "Кракена" ответил, возможно ли сейчас замораживание войны в Украине (видео)

План России, что ее войска дойдут до границ Днепра, военнослужащий "Альфа" оценил как нереальный. Однако, по его словам, у Кремля есть и другие основные цели, и Силам обороны важно не потерять больше территорий.

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"На сегодня я не вижу каких-то таких, скажем, прецедентов к заморозке. Я вижу, что мы работаем, в активной фазе, по всем направлениям, поэтому о какой заморозке может идти речь? Это — политическая составляющая, она сегодня одна, завтра другая. Мы видим, как все меняется. Мы сосредоточились на поле боя и на успешных результатах", — заявил командир подразделения "Кракен" в интервью "РБК-Украина" 31 июля.

О заморозке войны — с 50:30, о целях и потерях РФ — с 21:16

По его словам, главное для Украины — сохранить под своим контролем как можно больше территорий, и над этим работают Силы обороны. Кроме того, командир "Альфа" считает возможным возвращение территорий.

"Это моя мотивация — что мы сможем вернуть то, что потеряли. И мы должны к этому идти", — подчеркнул он.

Военнослужащий отметил, что свою основную цель РФ не скрывает, это — территории, которые Кремль уже внес в Конституцию как собственные. В частности, речь идет об оккупации Херсона и Запорожья.

"Если мы берем на сегодня линию боевого соприкосновения, то до Запорожья не так далеко, как и до Херсона. Если Херсон разделяет там водный барьер, то Запорожье — там немножко другая история", — пояснил "Альфа".

Он сообщил, что ВС РФ пытаются выполнить свою задачу, а Силам обороны важно не дать им это сделать. Также у врага есть планы дойти до линии Днепра, но эти планы командир "Кракена" считает нереальными.

"Они несут колоссальные потери. Я могу смело сказать сейчас, что потери в личном составе у них — сверхколоссальные. Поэтому я думаю, это время покажет", — добавил он.

Напомним, исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что у Украины и России есть время до 8 августа, чтобы договориться о прекращении огня и заключить мирное соглашение.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил ультиматум Кремлю — 50 дней на подписание соглашения с Украиной. Однако впоследствии лидер заявил, что Владимир Путин стремится к продолжению войны, поэтому сократил срок до 10 дней и пригрозил ему тарифами.