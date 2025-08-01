Західне "залізо" вже не визначальне: офіцер назвав 2 причини, чому Україна втрачає території

Лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" звернув увагу, що ніхто не говорить про потребу у мільярдних пакетах допомоги від США і наслідках їх відсутності. З його слів, раніше F-16, Patriot і Abrams грали "колосальну" роль для ситуації на передовій, але ситуація змінилась.

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"Пройшло вже 7 місяців 2025 року і ніхто не говорить про необхідність пакетів військової допомоги від США на десятки мільярдів доларів, як минулого року, ніхто не говорить про таку проблематику і безпосередні негативні наслідки, які з того всього можуть витікати (дефіцит боєприпасів і т.д.)", — зазначив військовий у своєму Telegram-каналі 1 серпня.

Він припустив, що Україна краще справляється з актуальними викликами завдяки збільшеному інтересу Європи, спроможностям власної промисловості, яку "більш менш привели до тями", та зміні умов війни й, відповідно, потреб. Однак, як пояснив "Алекс", від наративу, щоб без допомоги США буде катастрофа, українці перейшли до іншої позиції: якщо буде підтримка — буде добре, але якщо ні — нічого фатального.

"А можливо ми просто стали готовими до цього морально…", — зауважив він.

Офіцер окремо відповів щодо втрати українських територій за цей час. Він запевнив, що на 90% це пов’язано з рішеннями деяких командирів та браком піхоти, яку "ніхто з союзників не дасть".

"Алекс" поділився, що його "якось не особливо хвилює", що Україні дадуть союзники. За його оцінкою, з часом і зміною умов війни танки Abrams, БМП Bradley, винищувачі F-16, комплекси Patriot та інше вже не мають того впливу, як раніше. Західне "залізо", зі слів лейтенанта, мало б "колосальний вплив" на фронт з 2022 року, але нині навряд можуть змінити тактичні обставини.

Нагадаємо, 1 серпня у німецькому Міноборони заявили про постачання двох систем Patriot Україні. Спочатку будуть передані пускові установки, а потім — додаткові елементи комплексу.

Командир підрозділу "Кракен" з позивним "Альфа" відповів, чи можливе зараз замороження війни в Україні. Він оцінив, наскільки реальні цілі має Кремль, та розповів про "надколосальні" втрати окупантів.