Западное "железо" уже не определяющее: офицер назвал 2 причины, почему Украина теряет территории

Лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" обратил внимание, что никто не говорит о необходимости в миллиардных пакетах помощи от США и последствиях их отсутствия. По его словам, ранее F-16, Patriot и Abrams играли "колоссальную" роль для ситуации на передовой, но ситуация изменилась.

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"Прошло уже 7 месяцев 2025 года и никто не говорит о необходимости пакетов военной помощи от США на десятки миллиардов долларов, как в прошлом году, никто не говорит о такой проблематике и непосредственных негативных последствиях, которые из этого всего могут вытекать (дефицит боеприпасов и т.д.)", — отметил военный в своем Telegram-канале 1 августа.

Он предположил, что Украина лучше справляется с актуальными вызовами благодаря возросшему интересу Европы, возможностям собственной промышленности, которую "более менее привели в чувство", и изменению условий войны и, соответственно, потребностей. Однако, как пояснил "Алекс", от нарратива, чтобы без помощи США будет катастрофа, украинцы перешли к другой позиции: если будет поддержка — будет хорошо, но если нет — ничего фатального.

"А возможно мы просто стали готовыми к этому морально...", — отметил он.

Офицер отдельно ответил о потере украинских территорий за это время. Он заверил, что на 90% это связано с решениями некоторых командиров и нехваткой пехоты, которую "никто из союзников не даст".

"Алекс" поделился, что его "как-то не особо волнует", что Украине дадут союзники. По его оценке, со временем и изменением условий войны танки Abrams, БМП Bradley, истребители F-16, комплексы Patriot и прочее уже не имеют того влияния, как раньше. Западное "железо", по словам лейтенанта, имело бы "колоссальное влияние" на фронт с 2022 года, но сейчас вряд ли могут изменить тактические обстоятельства.

Напомним, 1 августа в немецком Минобороны заявили о поставках двух систем Patriot Украине. Сначала будут переданы пусковые установки, а затем — дополнительные элементы комплекса.

Командир подразделения "Кракен" с позывным "Альфа" ответил, возможно ли сейчас замораживание войны в Украине. Он оценил, насколько реальные цели имеет Кремль, и рассказал о "сверхколоссальных" потерях оккупантов.