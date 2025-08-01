Тіні за лінією фронту: як український спецназ готується "кошмарити" противника в тилу

Війна в Україні перейшла у фазу жорстокої позиційної боротьби, але саме в цьому глухому куті розкриваються нові можливості для елітних підрозділів спецпризначенців, які тепер готуються до глибинних диверсій у тилу ворога.

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Американський інструктор на псевдо "Скутер", який працює з 4-м полком рейнджерів ССО України, в інтерв'ю Business Insider розкрив деякі подробиці підготовки українських бійців. За його словами, спецпризначенці навчаються прориву через фронт із метою влаштовувати засідки, знищувати техніку, мінувати маршрути, знищувати логістику противника і брати полонених.

"Завдання — не зачистити окоп і зайняти позицію. Завдання — переконатися, що противник голодний, у нього немає боєприпасів, транспорт не приходить, техніка виведена з ладу, і шансів на ротацію немає. Піти й саботувати обладнання. Взяти полонених", — каже "Скутер".

Інструктор зазначає, що такий формат місій був і раніше, але сьогодні приділяється значно більше уваги та ресурсів на навчання саме цих операцій. І їхній результат відчувається на тактичному рівні.

Тоді як перші місяці війни у 2022 році вирізнялися високою маневреністю, танковими проривами й боями в містах, нинішня фаза більше нагадує Першу світову війну — тільки з дронами. Умови вимагають від спецпідрозділу нових підходів: оперативність, скритність, психологічна стійкість і знання мови супротивника. Інструктори вчать бійців навіть базових фраз російською, щоб полегшити орієнтацію в тилу ворога. Українські рейнджери також відточують техніки ближнього бою — на випадок, якщо зіткнення з противником відбудеться віч-на-віч.

Разом з тим і завдання стали складнішими. Усе поле бою насичене БПЛА — від розвідувальних квадрокоптерів до ударних дронів-камікадзе. За словами американського фахівця, небо тепер стало місцем суцільного спостереження, а це серйозно ускладнює потайне пересування.

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"Ми не приділяємо стільки уваги тактиці маневреної війни. Ми готуємо їх до статичної виснажливої війни, в якій лінії бойового зіткнення рідко сильно змінюються", — підсумував "Скутер".

Нагадаємо, на початку червня бійці батальйону спецоперацій "Еней" бригади "Лють" провели ефектну операцію в Торецьку. Рейнджери дистанційно підірвали п'ятиповерхівку, яка стала справжнім "осиним гніздом" російських військ, що контролювали найважливіші логістичні шляхи.