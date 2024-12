Небезпечні котики: команда SEAL 6 ВМС США

Бійці легендарного підрозділу Військово-морських сил США неодноразово брали участь у найскладніших контртерористичних операціях. На їхньому рахунку — ліквідація Усами бін Ладена і звільнення заручників у Сомалі.

Команда "морських котиків" SEAL 6 ВМС США, яка наразі відома під назвою DEVGRU, — один із найелітніших і найвідоміших американських підрозділів спеціального призначення.

Фокус переклав статтю колишнього американського офіцера Крістіана Д. Орра про легендарну команду спецназу ВМС США SEAL 6.

Команду SEAL 6 під командуванням командира Річарда "Демо Діка" Марцінка було засновано 1980 року після невдалої операції "Орлиний кіготь", що поклало початок створенню найкращих у світі сил із боротьби з тероризмом. Сьогодні до складу DEVGRU входять кілька спеціалізованих ескадрилій, що виконують завдання по боротьбі з тероризмом, особистій охороні та розвідці.

Серед відомих операцій — вбивство Усами бін Ладена і звільнення заручників. Оснащена найсучаснішою зброєю, DEVGRU втілює передовий світовий досвід у галузі спеціальних операцій.

Експерти можуть до посиніння сперечатися про те, який підрозділ спеціальних операцій збройних сил США найкрутіший, у дусі (в основному) добродушного міжвідомчого суперництва.

Але, без сумніву, легендарна команда SEAL 6 ВМС США (вона ж Naval Special Warfare Development Group, DEVGRU) має бути щонайменше на самому верху цього списку.

Авантюрні витоки команди SEAL 6

Команда SEAL 6 була офіційно заснована в листопаді 1980 року, на схилі президентства Джиммі Картера, після операції "Орлиний кіготь" (Desert One) — вкрай невдалої спроби врятувати американських заручників в Ірані. Засновником команди SEAL 6 був командир Річард "Демо Дік" Марцинко, "воїн-ізгой", який навіть за мірками асиметричних операцій був вельми нестандартним і вкрай суперечливим військовослужбовцем і лідером.

Як пише сам Демо Дік у своїй автобіографії-бестселері Rogue Warrior: The Explosive Autobiography of the Controversial Death-Defying Founder of the U.S. Navy's Top Secret Counterterrorist Unit- SEAL Team Six:

"ВМС США у своїй безмежній мудрості обрали мене, щоб я спроєктував, побудував, оснастив, навчив і очолив те, що я відтепер вважав найефективнішим і найнадсекретнішим контртерористичним підрозділом у світі — команду SEAL 6. Адмірал Томас Хейворд, начальник військово-морських сил, сам віддав мені наказ створити цей підрозділ... Слова начальника військово-морських сил були однозначними: "Діку, у тебе все вдасться"... Я прийняв його слова близько до серця. Команда SEAL 6 тренувалася старанніше, ніж будь-який підрозділ до цього, чекаючи можливості показати скептично налаштованим настільним мореплавцям і штабним щурам, якими кишів Вашингтон, що можна дати ефективну відсіч терористам. Я не раз зрізав кути і наступав на хворі мозолі. Довелося зрізати безліч кутів і розтоптати цілий взуттєвий магазин, виконуючи наказ адмірала Гейворда".

Бійці підрозділу SEAL Team 6

Дійсно, під командуванням Марцінка бюджет на навчальні боєприпаси для команди SEAL 6 перевищив витрати на навчальні боєприпаси для всієї морської піхоти США! Однак це "зрізання кількох кутів" зрештою обернулося проти самого Демо Діка: 24 січня 1990 року Марцінка визнали винним у змові з метою обману уряду, засудили до 21 місяця федеральної в'язниці та штрафу в 10 тисяч доларів. До самої смерті Дік стверджував, що став жертвою полювання на відьом, про що він розповідає у двох останніх розділах своєї автобіографії.

Життя після Демо Діка: від ST6 до DEVGRU

У 1987 році SEAL 6 було розформовано, принаймні, під цією офіційною назвою. Її функції (за винятком не контртерористичних операцій на кораблях, які були передані новосформованій команді SEAL 8) перейшли до DEVGRU. Однак ця нібито "нова" організація насправді була укомплектована (сюрприз, сюрприз) багатьма оперативниками старої школи SEAL 6 і дотримувалася тих самих етичних принципів і стандартних операційних процедур.

Сьогодні до складу DEVGRU входять чотири штурмові ескадрильї (Blue, Red, Gold, Silver), одна ескадрилья збору розвідданих (Black) і одна ескадрилья мобільності/підтримки (Gray). У кожній лінійній ескадрильї близько п'ятдесяти моряків, і кожна з них ділиться на три загони. Загони зазвичай діляться на команди штурмовиків і снайперів. У них три основні завдання:

Контртероризм (КТ). Основна увага приділяється морському контртероризму — наприклад, звільненню заручників і знищенню терористів (що позначаються евфемізмом "танго") на кораблях, нафтових платформах тощо, але можуть виконуватися і ширші завдання в галузі КТ.

Особиста охорона.

Спеціальна розвідка.

Найвідомішим подвигом DEVGRU стало, звичайно ж, убивство Усами бін Ладена в 2011 році. Інші успішні операції DEVGRU, про які стало відомо громадськості, включають:

Порятунок американських заручників Джессіки Б'юкенен і данця Поула Хагена Тістеда в сомалійському місті Ададо, під час якого було вбито 9 сомалійських піратів — 25 січня 2012 року.

Порятунок американського лікаря Діліпа Джозефа в Афганістані приблизно 10 грудня 2012 року.

Зброя DEVGRU

Пістолети:

Heckler & Koch HK45 "Mk 24 Mod. 0" .45 ACP;

SIG Sauer P226 "P226R Mk 25" 9×19 мм;

Glock 19 9×19 мм;

SIG Sauer P320 (M17/M18) 9×19 мм; SIG Sauer P320 (M17/M18) 9×19 мм.

Карабіни:

Noveske 10.5" NSR 5.56×45 мм;

Heckler & Koch HK416 5,56×45 мм (за багатьма даними, саме з цієї зброї був убитий бін Ладен);

HK MP7 4.6×30 мм (0,183 дюйма. З погляду вражаючої здатності цього може здатися жахливо мало, але менший поперечний переріз набою дає змогу пробивати сучасні бронежилети завдяки сталевому осердю; крім того, геометрія кулі з центром тяжіння ззаду забезпечує перекочування снаряда в цілі та вивільнення більшої частини його енергії саме там, що знижує ризик перельоту та небезпеки для невинних перехожих);

Colt Mk 18 CQBR 5,56×45 мм;

M4A1 5.56×45 мм;

Снайперські та великокаліберні гвинтівки:

Colt Mk 12 SPR 5.56×45 мм;

Knight's Armament Company SR-25 7.62×51 мм;

Remington Model 700 "Mk 13 Mod. 5" .300 Winchester Magnum;

McMillan Firearms TAC-338 .338 Lapua;

McMillan TAC-50 "Mk 15 Mod. 0" .50 BMG;

Barrett M107A1 .50 BMG.

Сердечне "ура" команді SEAL 6/DEVGRU!

