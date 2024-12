Опасные котики: команда SEAL 6 ВМС США

Бойцы легендарного подразделения Военно-морских сил США неоднократно участвовали в сложнейших контртеррористических операциях. На их счету — ликвидация Усамы бин Ладена и освобождение заложников в Сомали.

Команда "морских котиков" SEAL 6 ВМС США, которая сейчас известна под названием DEVGRU, – одно из самых элитных и известных американских подразделений специального назначения.

Фокус перевел статью бывшего американского офицера Кристиана Д. Орра о легендарной команде спецназа ВМС США SEAL 6.

Команда SEAL 6 под началом командира Ричарда "Демо Дика" Марцинко была основана в 1980 году после неудачной операции "Орлиный коготь", положив начало созданию лучших в мире сил по борьбе с терроризмом. Сегодня в состав DEVGRU входят несколько специализированных эскадрилий, выполняющих задачи по борьбе с терроризмом, личной охране и разведке.

Среди известных операций – убийство Усамы бин Ладена и освобождение заложников. Оснащенная самым современным оружием, DEVGRU воплощает передовой мировой опыт в области специальных операций.

Эксперты могут до посинения спорить о том, какое подразделение специальных операций вооруженных сил США самое крутое, в духе (в основном) добродушного межведомственного соперничества.

Но, без сомнения, легендарная команда SEAL 6 ВМС США (она же Naval Special Warfare Development Group, DEVGRU) должна быть как минимум на самом верху этого списка.

Авантюрные истоки команды SEAL 6

Команда SEAL 6 была официально основана в ноябре 1980 года, на закате президентства Джимми Картера, после операции "Орлиный коготь" (Desert One) – крайне неудачной попытки спасти американских заложников в Иране. Основателем команды SEAL 6 был командир Ричард "Демо Дик" Марцинко, "воин-изгой", который даже по меркам асимметричных операций был весьма нестандартным и крайне противоречивым военнослужащим и лидером.

Как пишет сам Демо Дик в своей автобиографии-бестселлере Rogue Warrior: The Explosive Autobiography of the Controversial Death-Defying Founder of the U.S. Navy's Top Secret Counterterrorist Unit- SEAL Team Six:

"ВМС США в своей безграничной мудрости выбрали меня, чтобы я спроектировал, построил, оснастил, обучил и возглавил то, что я отныне считал самым эффективным и сверхсекретным контртеррористическим подразделением в мире – команду SEAL 6. Адмирал Томас Хейворд, начальник военно-морских сил, сам отдал мне приказ создать это подразделение… Слова начальника военно-морских сил были однозначными: "Дик, у тебя все получится"… Я принял его слова близко к сердцу. Команда SEAL 6 тренировалась усерднее, чем любое подразделение до этого, ожидая возможности показать скептически настроенным настольным мореплавателям и штабным крысам, которыми кишел Вашингтон, что можно дать эффективный отпор террористам. Я не раз срезал углы и наступал на больные мозоли. Пришлось срезать множество углов и растоптать целый обувной магазин, выполняя приказ адмирала Хейворда".

Бойцы подразделения SEAL Team 6

Действительно, под командованием Марцинко бюджет на учебные боеприпасы для команды SEAL 6 превысил расходы на учебные боеприпасы для всей морской пехоты США! Однако это "срезание нескольких углов" в конце концов обернулось против самого Демо Дика: 24 января 1990 года Марцинко был признан виновным в заговоре с целью обмана правительства, приговорен к 21 месяцу федеральной тюрьмы и штрафу в 10 тысяч долларов. До самой смерти Дик утверждал, что стал жертвой охоты на ведьм, о чем он рассказывает в двух последних главах своей автобиографии.

Жизнь после Демо Дика: от ST6 до DEVGRU

В 1987 году SEAL 6 была расформирована, по крайней мере, под этим официальным названием. Ее функции (за исключением не контртеррористических операций на кораблях, которые были переданы вновь сформированной команде SEAL 8) перешли к DEVGRU. Однако эта якобы "новая" организация на самом деле была укомплектована (сюрприз, сюрприз) многими оперативниками старой школы SEAL 6 и придерживалась тех же этических принципов и стандартных операционных процедур.

Сегодня в состав DEVGRU входят четыре штурмовых эскадрильи (Blue, Red, Gold, Silver), одна эскадрилья сбора разведданных (Black) и одна эскадрилья мобильности/поддержки (Gray). В каждой линейной эскадрилье около пятидесяти моряков, и каждая из них делится на три отряда. Отряды обычно делятся на команды штурмовиков и снайперов. У них три основные задачи:

Контртерроризм (КТ). Основное внимание уделяется морскому контртерроризму – например, освобождению заложников и уничтожению террористов (обозначаемых эвфемизмом "танго") на кораблях, нефтяных платформах и т. д., но могут выполняться и более широкие задачи в области КТ.

Личная охрана.

Специальная разведка.

Самым известным подвигом DEVGRU стало, конечно же, убийство Усамы бин Ладена в 2011 году. Другие успешные операции DEVGRU, о которых стало известно общественности, включают:

Спасение американских заложников Джессики Бьюкенен и датчанина Поула Хагена Тистеда в сомалийском городе Ададо, в ходе которого были убиты 9 сомалийских пиратов – 25 января 2012 года.

Спасение американского врача Дилипа Джозефа в Афганистане примерно 10 декабря 2012 года.

Бойцы "морских котиков" ВМС США Фото: Архивное фото

Оружие DEVGRU

Пистолеты:

Heckler & Koch HK45 "Mk 24 Mod. 0" .45 ACP;

SIG Sauer P226 "P226R Mk 25" 9×19 мм;

Glock 19 9×19 мм;

SIG Sauer P320 (M17/M18) 9×19 мм

Карабины:

Noveske 10.5" NSR 5.56×45 мм;

Heckler & Koch HK416 5,56×45 мм (по многим данным, именно из этого оружия был убит бин Ладен);

HK MP7 4.6×30 мм (0,183 дюйма. С точки зрения поражающей способности этого может показаться ужасно мало, но меньшее поперечное сечение патрона позволяет ему пробивать современные бронежилеты благодаря стальному сердечнику; кроме того, геометрия пули с центром тяжести сзади обеспечивает перекатывание снаряда в цели и высвобождение большей части его энергии именно там, что снижает риск перелета и опасности для невинных прохожих);

Colt Mk 18 CQBR 5,56×45 мм;

M4A1 5.56×45 мм;

Снайперские и крупнокалиберные винтовки:

Colt Mk 12 SPR 5.56×45 мм;

Knight's Armament Company SR-25 7.62×51 мм;

Remington Model 700 "Mk 13 Mod. 5" .300 Winchester Magnum;

McMillan Firearms TAC-338 .338 Lapua;

McMillan TAC-50 "Mk 15 Mod. 0" .50 BMG;

Barrett M107A1 .50 BMG.

Сердечное "ура" команде SEAL 6/DEVGRU!

Об авторе

Кристиан Д. Орр – бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security.