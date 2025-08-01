Тени за линией фронта: как украинский спецназ готовится "кошмарить" противника в тылу

Война в Украине перешла в фазу жестокой позиционной борьбы, но именно в этом тупике раскрываются новые возможности для элитных подразделений спецназа, которые теперь готовятся к глубинным диверсиям в тылу врага.

Related video

Американский инструктор с позывным "Скутер", работающий с 4-м полком рейнджеров ССО Украины в интервью Business Insider раскрыл некоторые подробности подготовки украинских бойцов. По его словам спецназовцы обучаются прорыву через фронт с целью устраивать засады, уничтожать технику, минировать маршруты, уничтожать логистику противника и брать пленных.

"Задача — не зачистить окоп и занять позицию. Задача — убедиться, что противник голоден, у него нет боеприпасов, транспорт не приходит, техника выведена из строя, и шансов на ротацию нет. Пойти и саботировать оборудование. Взять пленных", — говорит "Скутер".

Инструктор отмечает, что такой формат миссий был и ранее, но сегодня уделяется куда больше внимания и ресурсов на обучение именно этим операциям. И их результат ощущается на тактическом уровне.

В то время как первые месяцы войны в 2022 году отличались высокой маневренностью, танковыми прорывами и боями в городах, нынешняя фаза больше напоминает Первую мировую войну — только с дронами. Условия требуют от спецназа новых подходов: оперативность, скрытность, психологическая устойчивость и знание языка противника. Инструкторы учат бойцов даже базовым фразам на русском, чтобы облегчить ориентацию в тылу врага. Украинские рейнджеры также оттачивают техники ближнего боя — на случай, если столкновение с противником произойдет лицом к лицу.

Вместе с тем и задачи стали сложнее. Все поле боя насыщено БПЛА — от разведывательных квадрокоптеров до ударных дронов-камикадзе. По словам американского специалиста, небо теперь стало местом сплошного наблюдения, а это серьезно усложняет скрытное передвижение.

Важно

Опасные котики: команда SEAL 6 ВМС США

«Мы не уделяем столько внимания тактике маневренной войны. Мы готовим их к статичной изнурительной войне, в которой линии боевого соприкосновения редко сильно изменяются”, — подытожил “Скутер”.

Напомним, в начале июня бойцы батальона спецопераций “Эней” бригады “Лють” провели эффектную операцию в Торецке. Рейнджеры дистанционно подорвали пятиэтажку, которая стала настоящим «осиным гнездом» российских войск, контролировавших важнейшие логистические пути.