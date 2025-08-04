Рвонули на 2 км: під Костянтинівкою ЗС РФ атакували колоною бронемашин-"сараїв", — офіцер ЗСУ

Старший лейтенант з позивним "Алекс" розповів про наступ Збройних сил Російської Федерації на село Катеринівку, розташоване за 8 км від Костянтинівки. Росіяни кинули вперед колону додатково укріплених бронемашин й намагались висадити піхоту. Відстань від лінії фронту до населеного пункту — близько двох-трьох кілометрів.

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Зі слів бійця, під час спроб наступу на Катеринівку діяли російські бронемашини, які через додаткові захисні пластини називають "сараями". У атаці брали участь п'ять таких "сараїв", ідеться у дописі "Алекса" у Telegram-каналі "Офіцер". Військовий уточнив, що російський штурм українських позицій відбувся напередодні, 3 серпня.

Допис про наступ РФ на Костянтинівському напрямку з'явився у мережі зранку 4 серпня. Вказується, що російські штурмовики ховались в середині бронемашин-"сараїв", але це не допомогло. "Алекс" зауважив, що вороже командування планувало використати ББМ як "броньоване таксі" і висадити піхотинців у точці поближче до позицій ЗСУ. Втім, атака РФ завершилась невдало, підсумував він.

"Деякі з [бронемашин] були підбиті вже на відході. В результаті 4 з 5 ББМ та вся піхота були ліквідовані", — написав офіцер ЗСУ.

Наступ РФ - "Алекс" про атаки росіян під Костянтинівкою 3 серпня Фото: Скриншот

Наступ РФ — деталі

На карті бойових дій DeepState бачимо, що село Катеринівка розташоване на південь від Костянтинівки, а навколо — "дуга" лінії фронту, яка охоплює місцевість навколо важливого міста. Відстань від Катеринівки, у якому намагались прорватись росіяни, до лінії боїв — близько двох-трьох кілометрів, а до Костянтинівки — близько восьми.

Наступ РФ - лінія фронту під Костянтинівкою 3 серпня Фото: DeepState

Тим часом у звіті Генштабу ЗСУ зранку 4 серпня розповіли про наступ РФ на Торецькому напрямку. Українське командування заявило, що на даному відтинку фронту росіяни атакували 13 разів. Під атакою опинилась Катеринівка, а також Щербинівка (село по дорозі на Катеринівку). Крім того, відбулись штурми біля Русиного Яру, Торецька, Олександро-Калинового, ідеться у звіті. Інший напрямок удару на Костянтинівку — Краматорський: тут нарахували вісім атак.

Зазначимо, 29 липня Фокус писав про наступ РФ на Костянтинівку. Про ситуацію на полі бою в Україні розповіло агентство CNN. Медіа поспілкувалось з бійцями ЗСУ, які підтвердили навалу FPV-дронів на оптоволокні ЗС РФ. Через велику кількість російських безпілотників у бійців ускладнена логістика і боєприпаси та харчі вони отримують завдяки спеціальним вантажним дронам. Крім того, не можуть проїхати машини з особовим складом, тому військові у повному спорядженні ідуть на позиції, долаючи по кілька кілометрів.

Нагадуємо, 31 липня аналітики DeepState відреагували на заяву Генштабу про наступ РФ та ймовірну окупацію села Кам'янське на Запорізькому напрямку.