Рванули на 2 км: под Константиновкой ВС РФ атаковали колонной бронемашин-"сараев", — офицер ВСУ

Старший лейтенант с позывным "Алекс" рассказал о наступлении Вооруженных сил Российской Федерации на село Катериновку, расположенное в 8 км от Константиновки. Россияне бросили вперед колонну дополнительно укрепленных бронемашин и пытались высадить пехоту. Расстояние от линии фронта до населенного пункта — около двух-трех километров.

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По словам бойца, во время попыток наступления на Катериновку действовали российские бронемашины, которые из-за дополнительных защитных пластин называют "сараями". В атаке участвовали пять таких "сараев", говорится в заметке "Алекса" в Telegram-канале "Офицер". Военный уточнил, что российский штурм украинских позиций состоялся накануне, 3 августа.

Сообщение о наступлении РФ на Константиновском направлении появилось в сети утром 4 августа. Указывается, что российские штурмовики прятались внутри бронемашин-"сараев", но это не помогло. "Алекс" отметил, что вражеское командование планировало использовать ББМ как "бронированное такси" и высадить пехотинцев в точке поближе к позициям ВСУ. Впрочем, атака РФ завершилась неудачно, подытожил он.

"Некоторые из [бронемашин] были подбиты уже на отходе. В результате 4 из 5 ББМ и вся пехота были ликвидированы", — написал офицер ВСУ.

Наступление РФ — "Алекс" об атаках россиян под Константиновкой 3 августа Фото: Скриншот

Наступление РФ — детали

На карте боевых действий DeepState видим, что село Катериновка расположено к югу от Константиновки, а вокруг — "дуга" линии фронта, которая охватывает местность вокруг важного города. Расстояние от Катериновки, в котором пытались прорваться россияне, до линии боев — около двух-трех километров, а до Константиновки — около восьми.

Наступление РФ — линия фронта под Константиновкой 3 августа Фото: DeepState

Между тем в отчете Генштаба ВСУ утром 4 августа рассказали о наступлении РФ на Торецком направлении. Украинское командование заявило, что на данном отрезке фронта россияне атаковали 13 раз. Под атакой оказалась Екатериновка, а также Щербиновка (село по дороге на Екатериновку). Кроме того, состоялись штурмы возле Русиного Яра, Торецка, Александро-Калиново, говорится в отчете. Другое направление удара на Константиновку — Краматорское: здесь насчитали восемь атак.

Отметим, 29 июля Фокус писал о наступлении РФ на Константиновку. О ситуации на поле боя в Украине рассказало агентство CNN. Медиа пообщалось с бойцами ВСУ, которые подтвердили нашествие FPV-дронов на оптоволокне ВС РФ. Из-за большого количества российских беспилотников у бойцов затруднена логистика, боеприпасы и продукты они получают благодаря специальным грузовым дронам. Кроме того, не могут проехать машины с личным составом, поэтому военные в полном снаряжении идут на позиции, преодолевая по несколько километров.

Напоминаем, 31 июля аналитики DeepState отреагировали на заявление Генштаба о наступлении РФ и вероятной оккупации села Каменское на Запорожском направлении.