Полювання за субмаринами в Японському морі: військові кораблі РФ і Китаю почали навчання (фото)

Кораблі ВМФ Росії і Військово-морських сил НВАК вийшли з Владивостока в акваторію Японського моря для проведення практичного етапу двосторонніх навчань "Морська взаємодія — 2025". У складі загонів — один із найбільш озброєних кораблів ВМФ РФ і китайський есмінець із ракетами дальньої дії.

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Спільна морська операція за участю кораблів ВМФ РФ і ВМС НВАК триватиме до 5 серпня, повідомляє російське агентство ТАСС.

Після виходу в затоку "Петра Великого" російські та китайські військові кораблі сформували єдиний загін. Учасники розпочали відпрацювання зв'язку і спільне маневрування.

У складі угруповання перебувають російські кораблі: великий протичовновий корабель "Адмірал Трибуц", корвет "Громкий" і рятувальне судно "Ігор Бєлоусов", а також китайські есмінці "Шаосін" та "Урумчі", рятувальне судно "Сіху" і дизель-електричні підводні човни обох країн.

Під час морської частини навчань екіпажі відпрацюють артилерійські стрільби на полігоні бойової підготовки Тихоокеанського флоту, завдання протичовнової боротьби, елементи протиповітряної оборони, а також дії з пошуку і порятунку на морі за підтримки морської авіації.

Головні кораблі РФ і Китаю: що про них відомо

З російського боку в маневрах бере участь великий протичовновий корабель (ВПК) проєкту 1155 "Адмірал Трибуц", який несе службу на Тихоокеанському флоті Росії та вважається одним із найбільш озброєних кораблів ВМФ. Його головне завдання — полювання за підводними човнами противника, для якого корабель оснащують особливою зброєю.

Основне озброєння БПК — вісім пускових контейнерів "Розтруб", які зазвичай заряджаються "літаючими торпедами" 85РУ. Особливість цієї зброї полягає у здатності знищувати великі надводні кораблі та підводні човни. Для занурення на глибину ракета робить невеликий гак повітрям, пролітаючи кілька кілометрів, а потім падає у воду в пошуках цілі.

Озброєння корабля "Адмірал Трибуц"

дві чотириконтейнерні установки ПЛРК "Раструб-Б" і ПУ ЗРК "Кинджал" на 8 пускових установок (64 ракети);

артилерія: дві установки АК-100 калібру 100 мм;

зенітні установки: чотири шестиствольні 30 мм АК-630М;

реактивні бомбомети РБУ-6000;

дві 533-мм торпедні апарати ЧТА-53-1155 (набір торпед і ПЛАР);

авіаційна група з двох вертольотів Ка-27ПЛ з ангаром на кормі.

Російський БПК "Адмірал Трибуц" Фото: Відкриті джерела

У навчаннях також бере участь есмінець "Шаосін" (Shaoxing) ВМС Народно-визвольної армії Китаю — корабель третього покоління китайських багатоцільових есмінців Type 052D. Ця платформа являє собою ключовий елемент прагнення КНР перетворити свій флот на повноцінний blue-water (для глобальних операцій в океані).

Ключові характеристики Shaoxing

комбінована силова установка CODOG (2×QC-280, 28 МВт і 2×MTU-20 V956, 3,82 МВт);

корпус з елементами стелс-архітектури;

універсальна вертикальна пускова система (VLS) на 64 комірки (32+32);

озброєння включає ракети HHQ-9B (ППО), YJ-18 (ПКР), CY-5 (ПЛО) і потенційно CJ-10 (КР по наземних цілях).

Китайський есмінець Shaoxing Фото: Відкриті джерела

Shaoxing бере активну участь у масштабних навчаннях НВАК. У 2022-23 роках есмінець входив до складу з'єднань Східного і Південного військових округів і брав участь у тренуваннях із протиповітряної оборони, відпрацювання протичовнових сценаріїв, морського поповнення і координації в бойових групах.

Нагадаємо, з 23 до 27 липня Росія провела масштабні морські навчання "Липневий шторм" в акваторіях Тихого і Північного Льодовитого океанів, Балтійського і Каспійського морів. У маневрах беруть участь сили Північного, Тихоокеанського, Балтійського флотів і Каспійської флотилії. Під час навчань росіяни вперше продемонстрували застосування морського безпілотника — камікадзе вразив нерухому морську ціль.