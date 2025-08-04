Охота за подлодками в Японском море: военные корабли РФ и Китая начали учения (фото)

Корабли ВМФ России и Военно-морских сил НОАК вышли из Владивостока в акваторию Японского моря для проведения практического этапа двусторонних учений "Морское взаимодействие – 2025". В составе отрядов – один из самых вооруженных кораблей ВМФ РФ и китайский эсминец с ракетами дальнего действия.

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Совместная морская операция с участием кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК продлится до 5 августа, сообщает российское агентство ТАСС.

После выхода в залив "Петра Великого" российские и китайские военные корабли сформировали единый отряд. Участники приступили к отработке связи и совместному маневрированию.

В составе группировки находятся российские корабли: большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий" и спасательное судно "Игорь Белоусов", а также китайские эсминцы "Шаосин" и "Урумчи", спасательное судно "Сиху" и дизель-электрические подводные лодки обеих стран.

В ходе морской части учений экипажи отработают артиллерийские стрельбы на полигоне боевой подготовки Тихоокеанского флота, задачи противолодочной борьбы, элементы противовоздушной обороны, а также действия по поиску и спасению на море при поддержке морской авиации.

Главные корабли РФ и Китая: что о них известно

С российской стороны в маневрах принимает участие большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 "Адмирал Трибуц", который несет службу на Тихоокеанском флоте России и считается одним из самых вооруженных кораблей ВМФ. Его главная задача — охота за подлодками противника, для которой корабль оснащают особым оружием.

Основное вооружение БПК — восемь пусковых контейнеров "Раструб", которые обычно заряжаются "летающими торпедами" 85РУ. Особенность этого оружия заключается в способности уничтожать большие надводные корабли и подводные лодки. Для погружения на глубину ракета делает небольшой крюк по воздуху, пролетая несколько километров, а затем падает в воду в поисках цели.

Вооружение корабля "Адмирал Трибуц"

две четырехконтейнерные установки ПЛРК "Раструб‑Б" и ПУ ЗРК "Кинжал" на 8 пусковых установок (64 ракеты);

артиллерия: две установки АК‑100 калибра 100 мм;

зенитные установки: четыре шестиствольных 30 мм АК‑630М;

реактивные бомбометы РБУ‑6000;

две 533‑мм торпедные аппарата ЧТА‑53‑1155 (набор торпед и ПЛУР);

авиационная группа из двух вертолетов Ка‑27ПЛ с ангаром на корме.

Российский БПК "Адмирал Трибуц" Фото: Открытые источники

В учениях также участвует эсминец "Шаосин" (Shaoxing) ВМС Народно-освободительной армии Китая — корабль третьего поколения китайских многоцелевых эсминцев Type 052D. Эта платформа представляет собой ключевой элемент стремления КНР превратить свой флот в полноценный blue‑water (для глобальных операций в океане).

Ключевые характеристики Shaoxing

комбинированная силовая установка CODOG (2×QC-280, 28 МВт и 2×MTU-20 V956, 3,82 МВт);

корпус с элементами стелс-архитектуры;

универсальная вертикальная пусковая система (VLS) на 64 ячейки (32+32);

вооружение включает ракеты HHQ-9B (ПВО), YJ-18 (ПКР), CY-5 (ПЛО) и потенциально CJ-10 (КР по наземным целям).

Китайский эсминец Shaoxing Фото: Открытые источники

Shaoxing активно участвует в масштабных учениях НОАК. В 2022–23 годах эсминец входил в состав соединений Восточного и Южного военных округов и участвовал в тренировках по противовоздушной обороне, отработке противолодочных сценариев, морскому пополнению и координации в боевых группах.

Напомним, с 23 по 27 июля Россия провела масштабные морские учения “Июльский шторм” в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. В маневрах участвуют силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. В ходе учений россияне впервые продемонстрировали применение морского беспилотника-камикадзе поразил неподвижную морскую цель.