Харківщина під балістичним обстрілом: у регіоні пролунала серія вибухів (карта)

Посеред дня росіяни запустили по Харківській області балістичні ракети. Під час тривоги на сході регіону прогриміли вибухи.

О 13:22 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. Про це відомо з Telegram-каналу командування.

У моніторинговому джерелі інформували про ймовірний пуск ракет "Іскандер" або С-300/С-400. Вже о 13:27 там заявили про пуски балістики по Харківській області.

Напрямок руху балістики на карті Фото: Спільнота monitor

У "Суспільному" передали, що на сході Харківщини прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги через загрозу ударів балістичними ракетами. О 13:44 у Повітряних силах заявили про відбій загрози.

На момент публікації матеріалу про наслідки удару по Харківській області 7 серпня не відомо.

Нагадаємо, вночі на 7 серпня ЗС РФ завдали масованого удару по Дніпру за допомогою БПЛА. За даними моніторингових каналів, на місто летіли понад 20 дронів. Дніпро атакували з різних напрямків, у місцевих ЗМІ інформували про сильні вибухи. Як передавали у соцмережах, здійнялися кілька пожеж.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що сили ППО збили 33 безпілотники, але у місті зафіксували наслідки падіння уламків і влучань. Постраждали четверо людей, двоє з них були госпіталізовані у стані середньої тяжкості — 43-річний чоловік і 69-річна жінка. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень житлові будинки, горіли машини й була пошкоджена інфраструктура.