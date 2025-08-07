Харьковская область под баллистическим обстрелом: в регионе прогремела серия взрывов (карта)

Посреди дня россияне запустили по Харьковской области баллистические ракеты. Во время тревоги на востоке региона прогремели взрывы.

В 13:22 в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. Об этом известно из Telegram-канала командования.

В мониторинговом источнике информировали о вероятном пуске ракет "Искандер" или С-300/С-400. Уже в 13:27 там заявили о пусках баллистики по Харьковской области.

Направление движения баллистики на карте Фото: Сообщество monitor

В "Суспільному" передали, что на востоке Харьковской области прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги из-за угрозы ударов баллистическими ракетами. В 13:44 в Воздушных силах заявили об отбое угрозы.

На момент публикации материала о последствиях удара по Харьковской области 7 августа не известно.

Напомним, ночью на 7 августа ВС РФ нанесли массированный удар по Днепру с помощью БПЛА. По данным мониторинговых каналов, на город летели более 20 дронов. Днепр атаковали с разных направлений, в местных СМИ информировали о сильных взрывах. Как передавали в соцсетях, поднялись несколько пожаров.

Впоследствии председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что силы ПВО сбили 33 беспилотника, но в городе зафиксировали последствия падения обломков и попаданий. Пострадали четыре человека, двое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести — 43-летний мужчина и 69-летняя женщина. В результате атаки получили повреждения жилые дома, горели машины и была повреждена инфраструктура.