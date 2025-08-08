Чутки про обмін територіями на зустрічі Трампа та Путіна: ЗМІ показали, що може втратити Україна

Міжнародне видання опублікувало карту, де нібито показані райони України, які можуть обговорювати Трамп та Путін на зустрічі. Водночас керівник ЦПД зауважив, що жодне медіа не може володіти такою інформацією.

Обговорення можливого "обміну територіями" між Україною та Росією для завершення війни, розпочатої Москвою, може стати темою зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа. Як повідомляє Newsweek, на опублікованій ними карті показані райони, які нібито можуть обговорюватися.

Обмін територіями для закінчення війни

Видання зазначає, що під час зустрічі Трамп та Путін можуть обговорювати таке:

Українські та російські війська утримують позиції по обидва боки міжнародного кордону між Сумською областю та російськими Курською й Бєлгородською областями, при цьому лінія контролю залишається нестабільною.

Москва прагне повного контролю над східною Луганською областю та може вимагати створення "буферної зони" на півночі Харківщини.

Росія контролює більшу частину Донецької області та домагається міжнародного визнання її як свого федерального суб’єкта.

Південні регіони України — Херсонська та Запорізька області — були окуповані після повномасштабного вторгнення 2022 року і можуть бути використані Кремлем у потенційній угоді щодо "обміну територіями".

Київ наполягає на поверненні Криму, який перебуває під повною окупацією з 2014 року, але для Кремля контроль над півостровом, ймовірно, є принципово непоступливим питанням.

Водночас керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що інформація про різні "плани" і "домовленості" з умовами, яка зʼявляється в різних медіа — це вигадки.

"Жодне медіа не володіє ніякими планами, бо йде зовсім інший процес. Менше рефлексуйте", — написав Андрій Коваленко.

Зустріч Трампа та Путіна: що відомо

У четвер, 7 серпня, Кремль заявив, що Росія та США узгодили місце проведення зустрічі, яка може відбутися найближчими днями. Пізніше Путін зазначив, що переговори можуть пройти в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За даними Bloomberg, Трамп повідомив союзників, що налаштований позитивно щодо можливого припинення вогню, а Путін міг би погодитися на мирні переговори, якщо в них обговорюватиметься питання обміну територіями, захопленими під час вторгнення.

Раніше США нібито пропонували визнати контроль Росії над повністю анексованими та частково окупованими українськими регіонами, але Київ цю пропозицію відхилив.

Еліна Бекетова, експертка Центру аналізу європейської політики (CEPA), заявила Newsweek, що позиція України незмінна — держава має намір зберегти свою незалежність і територіальну цілісність, закріплену Конституцією.

Бекетова підкреслила, що Україна налаштована відновити територіальну цілісність і нарощувати власне військове виробництво, розраховуючи на підтримку західних союзників.

Нагадаємо, американський президент хотів би провести тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського. Путін, зі свого боку, заявив, що "в принципі" не відкидає переговорів із Зеленським, але наголосив, що умови для цього ще не створені.

Фокус також писав, що SkyNews поспілкувалось зі своїм кореспондентом у Москві Айвором Беннетом, який, зокрема, зауважив, що зустріч очільників РФ та США — це "не припинення вогню". З його слів, таку поведінку Путіна, який начебто погодився на якісь перемовини, можуть назвати черговим "затягуванням часу".