Слухи об обмене территориями на встрече Трампа и Путина: СМИ показали, что может потерять Украина

Международное издание опубликовало карту, где якобы показаны районы Украины, которые могут обсуждать Трамп и Путин на встрече. В то же время руководитель ЦПИ отметил, что ни одно медиа не может владеть такой информацией.

Обсуждение возможного "обмена территориями" между Украиной и Россией для завершения войны, начатой Москвой, может стать темой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщает Newsweek, на опубликованной ими карте показаны районы, которые якобы могут обсуждаться.

Обмен территориями для окончания войны

Издание отмечает, что во время встречи Трамп и Путин могут обсуждать следующее:

Украинские и российские войска удерживают позиции по обе стороны международной границы между Сумской областью и российскими Курской и Белгородской областями, при этом линия контроля остается нестабильной.

Москва стремится к полному контролю над восточной Луганской областью и может требовать создания "буферной зоны" на севере Харьковщины.

Россия контролирует большую часть Донецкой области и добивается международного признания ее как своего федерального субъекта.

Южные регионы Украины — Херсонская и Запорожская области — были оккупированы после полномасштабного вторжения 2022 года и могут быть использованы Кремлем в потенциальной сделке по "обмену территориями".

Киев настаивает на возвращении Крыма, который находится под полной оккупацией с 2014 года, но для Кремля контроль над полуостровом, вероятно, является принципиально неуступчивым вопросом.

В то же время руководитель центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что информация о различных "планах" и "договоренностях" с условиями, которая появляется в различных медиа — это выдумки.

"Ни одно медиа не владеет никакими планами, потому что идет совсем другой процесс. Меньше рефлексируйте", — написал Андрей Коваленко.

Встреча Трампа и Путина: что известно

В четверг, 7 августа, Кремль заявил, что Россия и США согласовали место проведения встречи, которая может состояться в ближайшие дни. Позже Путин отметил, что переговоры могут пройти в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным Bloomberg, Трамп сообщил союзникам, что настроен положительно относительно возможного прекращения огня, а Путин мог бы согласиться на мирные переговоры, если в них будет обсуждаться вопрос обмена территориями, захваченными во время вторжения.

Ранее США якобы предлагали признать контроль России над полностью аннексированными и частично оккупированными украинскими регионами, но Киев это предложение отклонил.

Элина Бекетова, эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA), заявила Newsweek, что позиция Украины неизменна — государство намерено сохранить свою независимость и территориальную целостность, закрепленную Конституцией.

Бекетова подчеркнула, что Украина настроена восстановить территориальную целостность и наращивать собственное военное производство, рассчитывая на поддержку западных союзников.

Напомним, американский президент хотел бы провести трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского. Путин, со своей стороны, заявил, что "в принципе" не исключает переговоров с Зеленским, но подчеркнул, что условия для этого еще не созданы.

Фокус также писал, что SkyNews пообщалось со своим корреспондентом в Москве Айвором Беннетом, который, в частности, отметил, что встреча руководителей РФ и США — это "не прекращение огня". По его словам, такое поведение Путина, который якобы согласился на какие-то переговоры, могут назвать очередным "затягиванием времени".