РФ створила дрон "Велес-10.ДР", який наводиться на засоби РЕБ ЗСУ (фото)

Конструкторське бюро "Спектр" Російської Федерації створило новий безпілотник "Велес-10.ДР", який російські Збройні сили можуть застосовувати для знешкодження засобів радіоелектронної боротьби українців. При цьому інженери в Україні створювали аналогічні пристрої, але не ясно, чи вони дієві.

На сьогодні не відомо, чи ефективно діє новий російський дрон, написав на сторінці Facebook військовослужбовець та фахівець з радіоелектроніки Серій Бескрестнов "Флеш". З його слів, в Україні існує "десятки прототипів". Втім, на російсько-українському фронті військовий не бачив робочих моделей, ідеться у дописі.

Бескрестнов опублікував серію фото дрона РФ "Велес-10.ДР", не вказавши першоджерело інформації. За надписом на пропелері бачимо конструкторське бюро, яке створило БпЛА. Кадри показують, що це квадрокоптер, ймовірно, на оптоволокні.

Дрони РФ - як виглядає БпЛА "Велес-10.ДР" Фото: Facebook / Cергій Флеш Дрони РФ - безпілотник "Велес-10.ДР" з іншого ракурсу Фото: Facebook / Cергій Флеш

"Дрон з наведенням на РЕБ. Я бачив у нас десяток подібних ідей на основі прототипів. Але жодного готового виробу з доведеною ефективністю на фронтi. Цікаво, наскільки виріб противника є робочим", — написав "Флеш".

На ще одному фото — фрагмент документа з описом російського БпЛА. Вказано, що це ударний дрон з донаведенням на джерело радіовипромінювання. Головне призначення пристрою — боротьба з окопними засобами РЕБ, ідеться у документі. Інших деталей роботи "Велес-10.ДР" не вказано.

Дрони РФ - документація на Велес-10.ДР Фото: Facebook / Cергій Флеш

На публікацію "Флеша" у соцмережах відреагували пів сотні коментаторів, частина з яких — бійці ЗСУ. Коментатори зауважили, що тепер, ймовірно, з'явиться ще одна проблема на фронті, яку слід буде якось розв'язати. У низці дописів намагались пояснити принцип дії російського пристрою і те, як саме він виділятиме засіб РЕБ для удару.

Дрони РФ - коментарі щодо роботи Велес-10.ДР Фото: Скриншот

Дрони РФ — що відомо про "Велес-10.ДР"

У мережі на порталах росЗМІ можна відшукати інформацію про дрон РФ і про особливості його застосування на російсько-українській війні. Зокрема, на порталі "ВПК" у 2024 році написали, що у квітні 2024 року БпЛА "Велес" (все ж не "Велес-10.ДР") начебто влучив по вишці РЕБ у місті Берислав на правому березі Дніпра. Не ясно, ідеться про модель, про яку повідомив боєць ЗСУ, чи про інший пристрій.

Зазначимо, 4 серпня "Флеш" писав про інший винахід росіян — дрони РФ "Шахеди" віднедавна почали нести протитанкові міни. Військовослужбовець опублікував фото російського безпілотника, під фюзеляжем якого помітили міни ПТМ-3. Пристрої з такими боєзарядами помітили відразу над кількома регіонами України. Фахівець з радіоелектроніки попередив, що вони можуть вибухати через наближення до техніки, оскільки має магнітний детонатор.

Нагадуємо, Сергій Бескрестнов пояснив, навіщо ЗС РФ запускають так багато дронів-камікадзе "Шахед" по українцях.