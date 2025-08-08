РФ создала дрон "Велес-10.ДР", который наводится на средства РЭБ ВСУ (фото)

Конструкторское бюро "Спектр" Российской Федерации создало новый беспилотник "Велес-10.ДР", который российские Вооруженные силы могут применять для обезвреживания средств радиоэлектронной борьбы украинцев. При этом инженеры в Украине создавали аналогичные устройства, но не ясно, действуют ли они.

Related video

На сегодня не известно, эффективно ли действует новый российский дрон, написал на странице Facebook военнослужащий и специалист по радиоэлектронике Серий Бескрестнов "Флеш". По его словам, в Украине существует "десятки прототипов". Впрочем, на российско-украинском фронте военный не видел рабочих моделей, говорится в сообщении.

Бескрестнов опубликовал серию фото дрона РФ "Велес-10.ДР", не указав первоисточник информации. По надписи на пропеллере видим конструкторское бюро, которое создало БпЛА. Кадры показывают, что это квадрокоптер, вероятно, на оптоволокне.

Дроны РФ — как выглядит БпЛА "Велес-10.ДР" Фото: Facebook / Cергей Флэш Дроны РФ — беспилотник "Велес-10.ДР" с другого ракурса Фото: Facebook / Cергей Флэш

"Дрон с наведением на РЭБ. Я видел у нас десяток подобных идей на основе прототипов. Но ни одного готового изделия с доказанной эффективностью на фронте. Интересно, насколько изделие противника является рабочим", — написал "Флеш".

На еще одном фото — фрагмент документа с описанием российского БпЛА. Указано, что это ударный дрон с донаведением на источник радиоизлучения. Главное назначение устройства — борьба с окопными средствами РЭБ, говорится в документе. Другие детали работы "Велес-10.ДР" не указаны.

Дроны РФ — документация на Велес-10.ДР Фото: Facebook / Cергей Флэш

На публикацию "Флеша" в соцсетях отреагировали полсотни комментаторов, часть из которых — бойцы ВСУ. Комментаторы отметили, что теперь, вероятно, появится еще одна проблема на фронте, которую нужно будет как-то решить. В ряде сообщений пытались объяснить принцип действия российского устройства и то, как именно оно будет выделять средство РЭБ для удара.

Дроны РФ — комментарии по работе Велес-10.ДР Фото: Скриншот

Дроны РФ — что известно о "Велес-10.ДР"

В сети на порталах росСМИ можно отыскать информацию о дроне РФ и об особенностях его применения на российско-украинской войне. В частности, на портале "ВПК" в 2024 году написали, что в апреле 2024 года БпЛА "Велес" (все же не "Велес-10.ДР") якобы попал по вышке РЭБ в городе Берислав на правом берегу Днепра. Не ясно, речь идет о модели, о которой сообщил боец ВСУ, или о другом устройстве.

Отметим, 4 августа "Флеш" писал о другом изобретении россиян — дроны РФ "Шахеды" с недавних пор начали нести противотанковые мины. Военнослужащий опубликовал фото российского беспилотника, под фюзеляжем которого заметили мины ПТМ-3. Устройства с такими боезарядами заметили сразу над несколькими регионами Украины. Специалист по радиоэлектронике предупредил, что они могут взрываться из-за приближения к технике, поскольку имеет магнитный детонатор.

Напоминаем, Сергей Бескрестнов объяснил, зачем ВС РФ запускают так много дронов-камикадзе "Шахед" по украинцам.