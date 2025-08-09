ЗС РФ окупували одразу два нових села на Донеччині, — DeepState (мапа)

Російські війська окупували село Новохатське та Толстой Волноваського району Донецької області.

"Ворог окупував Новохатське та Толстой", — йдеться у дописі аналітиків проєкту DeepState.

Вони також внесли зміни до мапи бойових дій. Села Новохатське та Толстой тепер перебувають у червоній зоні, що означає, що контроль над цими населеним пунктами перейшов до окупантів.

Новохатське та Толстой на мапі DeepState Фото: Скриншот

Крім того, аналітики DeepState повідомили, що ворог просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку.

На момент публікації матеріалу ані Генеральний штаб ЗСУ, ані українська влада не коментували окупації сіл Новохатське та Толстой.

Нагадаємо, 8 серпня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просуваються в Серебрянському лісі та вступають в бій з пілотами.

У цей же день Фокус з посиланням на мапу бойових дій від проєкту DeepState повідомляв, що ЗС РФ просунулися біля Дніпропетровської області.