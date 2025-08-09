Поддержите нас UA
Российско-украинская война

ВС РФ оккупировали сразу два новых села в Донецкой области, — DeepState (карта)

ВС РФ оккупировали Новохатское и Толстой в Донецкой области
ВС РФ (иллюстративное фото) | Фото: Открытые источники

Российские войска оккупировали село Новохатское и Толстой Волновахского района Донецкой области.

"Враг оккупировал Новохатское и Толстой", — говорится в заметке аналитиков проекта DeepState.

Они также внесли изменения в карту боевых действий. Села Новохатское и Толстой теперь находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенным пунктами перешел к оккупантам.

Новохатское и Толстой на карте DeepState
Фото: Скриншот

Кроме того, аналитики DeepState сообщили, что враг продвинулся вблизи Верхнекаменского, Новоспасского, Никаноровки, в Воскресенке, Зеленом Гаю и Торецке.

На момент публикации материала ни Генеральный штаб ВСУ, ни украинская власть не комментировали оккупации сел Новохатское и Толстой.

Напомним, 8 августа аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвигаются в Серебрянском лесу и вступают в бой с пилотами.

В этот же день Фокус со ссылкой на карту боевых действий от проекта DeepState сообщал, что ВС РФ продвинулись возле Днепропетровской области.