Відмовляється від попередніх вимог: WSJ дізнався, за яких умов Путін погодиться на повне припинення вогню

Президент Росії Володимир Путін погодиться на повне припинення вогню, якщо спочатку Україна виведе свої війська з території всієї Донецької області.

При цьому вся інша лінія фронту повинна залишатись замороженою до так званого "другого етапу", який міститься у російський пропозиції, пише The Wall Street Journal посилаючись на європейських та українських чиновників.

Свою пропозицію Путін представив адміністрації Трампа через спеціального посланника Стіва Віткоффа, який напередодні відвідав Москву.

Відповідно до цієї пропозиції, спочатку Україна повинна вивести свої війська з Донецької області, а лінії фронту будуть заморожені.

В рамках другого етапу Путін і Трамп домовляться про остаточний мирний план, який згодом буде обговорений з президентом України Володимиром Зеленським.

Журналісти підкреслили, що європейські чиновники висловили серйозні побоювання щодо цієї пропозиції, оскільки Росія вимагає від України передати частину країни без жодних зобов’язань з її сторони. Європейські та українські чиновники заявили, що мають побоювання, що Путін просто використовує цю пропозицію як тактичний хід задля уникнення нових санкцій та мит з боку США.

Автори матеріалу зазначили, що пропозиція Путіна може свідчити про те, що "РФ відмовляється від попередніх вимог щодо повного контролю" над іншими українськими регіонами вздовж усієї лінії фронту.

За даними видання, під час телефонних розмов цього тижня європейські чиновники намагалися отримати роз'яснення, що буде з південними регіонами Запоріжжя та Херсона, де російські війська також контролюють частину території.

Вони отримали суперечливу інформацію стосовно того, чи збирається Путін заморозити поточні лінії фронту та зрештою вивести звідти свої війська.

Джерела WSJ в українській владі повідомили, що Київ не проти жодних пропозицій, але наполягає на тому, що перемир'я буде необхідною умовою для будь-яких подальших кроків.

