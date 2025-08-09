Отказывается от предыдущих требований: WSJ узнал, при каких условиях Путин согласится на полное прекращение огня

Президент России Владимир Путин согласится на полное прекращение огня, если сначала Украина выведет свои войска с территории всей Донецкой области.

При этом вся остальная линия фронта должна оставаться замороженной до так называемого "второго этапа", который содержится в российском предложении, пишет The Wall Street Journal ссылаясь на европейских и украинских чиновников.

Свое предложение Путин представил администрации Трампа через специального посланника Стива Уиткоффа, который накануне посетил Москву.

Согласно этому предложению, сначала Украина должна вывести свои войска из Донецкой области, а линии фронта будут заморожены.

В рамках второго этапа Путин и Трамп договорятся об окончательном мирном плане, который впоследствии будет обсужден с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журналисты подчеркнули, что европейские чиновники выразили серьезные опасения относительно этого предложения, поскольку Россия требует от Украины передать часть страны без каких-либо обязательств с ее стороны. Европейские и украинские чиновники заявили, что опасаются, что Путин просто использует это предложение как тактический ход во избежание новых санкций и пошлин со стороны США.

Авторы материала отметили, что предложение Путина может свидетельствовать о том, что "РФ отказывается от предыдущих требований по полному контролю" над другими украинскими регионами вдоль всей линии фронта.

По данным издания, во время телефонных разговоров на этой неделе европейские чиновники пытались получить разъяснения, что будет с южными регионами Запорожья и Херсона, где российские войска также контролируют часть территории.

Они получили противоречивую информацию о том, собирается ли Путин заморозить текущие линии фронта и в конце концов вывести оттуда свои войска.

Источники WSJ в украинской власти сообщили, что Киев не против никаких предложений, но настаивает на том, что перемирие будет необходимым условием для любых дальнейших шагов.

Напомним, 9 августа Дональд Трамп заявил, что вскоре состоится обмен территориями в Украине.

