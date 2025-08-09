"Дуже важкі компроміси": в "Слузі Народу" пояснили до чого готуватись українцям в обмін на мир

Україну чекають "дуже важкі компроміси", на які доведеться піти заради досягнення миру, тому розраховувати на повернення до кордонів 1991 року не варто.

Від цих компромісів залежатиме майбутнє української держави, заявив в інтерв'ю Новини.LIVE народний депутат з фракції "Слуга Народу", голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

"Точно є ознаки того, що процес йде у правильному напрямку, тобто він наближається до миру. Ознаки реальних вимог від РФ, не вигаданих, а справжніх, вже є. Вони є у США. І це створює певну базу для домовленостей", — сказав Гетманцев.

Інтерв'ю Данила Гетманцева

Він також підкреслив, що наразі першочерговим завданням держави є забезпечення миру, проте водночас нардеп закликав українців не будувати ілюзій.

"Я б не радив громадянам розраховувати на те, що ми здобудемо кордони 1991-го року. Це навряд чи буде. Це будуть дуже важкі компроміси. Але вони вкрай необхідні і від них залежить майбутнє країни", — наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, 9 серпня Трамп заявив, що незабаром відбудеться обмін територіями в Україні.

У цей же день стало відомо, що Трамп зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці.