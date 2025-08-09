"Очень тяжелые компромиссы": в "Слуге Народа" объяснили к чему готовиться украинцам в обмен на мир

Украину ждут "очень тяжелые компромиссы", на которые придется пойти ради достижения мира, поэтому рассчитывать на возвращение к границам 1991 года не стоит.

От этих компромиссов будет зависеть будущее украинского государства, заявил в интервью Новости.LIVE народный депутат из фракции "Слуга Народа", глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

"Точно есть признаки того, что процесс идет в правильном направлении, то есть он приближается к миру. Признаки реальных требований от РФ, не вымышленных, а настоящих, уже есть. Они есть у США. И это создает определенную базу для договоренностей", — сказал Гетманцев.

Интервью Даниила Гетманцева

Он также подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей государства является обеспечение мира, однако в то же время нардеп призвал украинцев не строить иллюзий.

"Я бы не советовал гражданам рассчитывать на то, что мы получим границы 1991-го года. Это вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы. Но они крайне необходимы и от них зависит будущее страны", — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, 9 августа Трамп заявил, что вскоре состоится обмен территориями в Украине.

В этот же день стало известно, что Трамп встретится с Путиным 15 августа на Аляске.