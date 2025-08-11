У РФ розгорнули перший "Центр управління безпілотниками" на Камчатці: що про нього відомо

На Камчатці Військово-морський флот Росії запустив перший "Центр управління безпілотниками", призначений для координації розвідувально-ударних дронів "Форпост" і "Оріон".

Related video

Основне завдання нового центру — збір та аналіз інформації, що надходить від безпілотних апаратів, для моніторингу територій, посилення безпеки Північного морського шляху та охорони стратегічної бази атомних підводних човнів. Про це повідомило видання "Известия" з посиланням на джерела в Міноборони РФ.

"У новий центр управління буде стікатися вся інформація, що надходить з безпілотних апаратів. Він підвищить ефективність дії дронів. БпЛА дадуть змогу налагодити цілодобове патрулювання великих територій і акваторій", — сказав російський військовий експерт Дмитро Болтенков.

Особливу увагу приділено гарантуванню безпеки виходу атомних субмарин в океан. Коментуючи інформацію, аналітики Defense Express зазначили, що цей крок збігся у часі з відправленням США двох стратегічних атомних підводних човнів класу Ohio поблизу російських вод, що стало відповіддю на погрози з боку заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Важливо

В РФ бояться атаки БпЛА на підводні човни: на базі "Рибачий" розгорнули антидронові сітки

Створення центру на Камчатці вписується в ширшу програму ВМФ РФ, що передбачає формування полків безпілотних систем у всіх флотах. Про це російські пропагандисти повідомляли ще в травні.

Ці підрозділи включатимуть БпЛА, наземні дрони, безекіпажні катери та підводні безлюдні апарати, виконуючи розвідувальні, ударні та охоронні завдання. Морська компонента полків безпілотних систем, за задумом, має стати важливим елементом у структурі російських військ безпілотних систем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 4 серпня заявив, що направив атомні підводні човни ближче до Російської Федерації. За його словами, субмарини перебуватимуть "у відповідних регіонах".

Водночас західні експерти зазначили, що американські АПЛ є частиною ядерної тріади США і вони й так перебувають у "потрібних місцях", тому їх не потрібно переміщати.