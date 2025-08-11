В РФ развернули первый "Центр управления беспилотниками" на Камчатке: что о нем известно

На Камчатке Военно-морской флот России запустил первый «Центр управления беспилотниками», предназначенный для координации разведывательно-ударных дронов «Форпост» и «Орион».

Основная задача нового центра — сбор и анализ информации, поступающей от беспилотных аппаратов, для мониторинга территорий, усиления безопасности Северного морского пути и охраны стратегической базы атомных подводных лодок. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

"В новый центр управления будет стекаться вся информация, поступающая с беспилотных аппаратов. Он повысит эффективность действия дронов. БПЛА позволят наладить круглосуточное патрулирование обширных территорий и акваторий", — сказал российский военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности выхода атомных субмарин в океан. Комментируя информация аналитики Defense Express отметили, что этот шаг совпал по времени с отправкой США двух стратегических атомных подводных лодок класса Ohio вблизи российских вод, что стало ответом на угрозы со стороны замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Создание центра на Камчатке вписывается в более широкую программу ВМФ РФ, предусматривающую формирование полков беспилотных систем во всех флотах. Об этом российские пропагандисты сообщали еще в мае.

Эти подразделения будут включать БПЛА, наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты, выполняя разведывательные, ударные и охранные задачи. Морская компонента полков беспилотных систем, по замыслу, должна стать важным элементом в структуре российских войск беспилотных систем.

Напомним, президент США Дональд Трамп 4 августа заявил, что направил атомные подводные лодки ближе к Российской Федерации. По его словам, субмарины будут находиться в "в соответствующих регионах".

Вместе с тем западные эксперты отметили, что американские АПЛ являются частью ядерной триады США и они и так находятся в "нужных местах", поэтому их не нужно перемещать.